Bitácora de una tragedia: construido para caerse

La crisis humanitaria se extiende por la zona del desastre, los ciudadanos no pierden la esperanza de encontrar a sus familiares entre los escombros, la esperanza persiste, al tiempo, la magnitud de la tragedia es difícil de dimensionar en medio del cruce de información: la que ofrece el Estado venezolano y la que ofrecen agencias como la NASA, que habla de más de 58 mil edificaciones dañadas o destruidas.

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En medio del dolor, queda el malestar de los venezolanos que le reclaman a un Estado encapsulado en la corrupción por cuenta de las fallas a la hora de reaccionar a la crisis humanitaria, pero también por los señalamientos sobre el papel de Alex Saab y la construcción de viviendas, como apuntan algunas investigaciones.

Por ahora el Aeropuerto La Guaira continúa cerrado, las ayudas siguen llegando y las organizaciones internacionales y locales buscan reaccionar a un nivel de destrucción que todavía cuesta dimensionar.

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