Supersubsidio intervino la caja de compensación Comfamiliar Atlántico: esto se sabe

La Superintendencia del Subsidio Familiar intervenido la caja de compensación Comfamiliar Atlántico. Además, fue removido de su cargo al director Administrativo, Herber Mantilla Gómez, y los integrantes del Consejo Directivo.

La medida quedó estipulada en la resolución No 0527 del 6 de julio de 2026, que, además, incluye una medida cautelar temporal sobre la caja de compensación. Se conoció que esta medida da por 12 meses y será evaluada por la directora encargada cada seis meses.

¿Qué dice Comfamiliar Atlántico?

La caja de compensación Comfamiliar Atlántico, a través de un comunicado, expresó preocupación por “la forma en que se ha adelanta este procedimiento y considera que existen serios cuestionamientos jurídicos relacionados con el respeto al debido procesos”. Además, indicó que estos serán objetos de revisión y defensa por parte del equipo jurídico.

Asimismo, sostuvo que ejercerá todos los recursos y acciones para “salvaguardar los derechos de la institución y garantizar el respeto por el debido proceso”.

Cuestionamientos a la medida

A través del comunicado, la caja de compensación Comfamiliar Atlántico cuestionó la medida con los siguientes criterios:

La resolución produce efectos desconociendo la suspensión ordenada por el Consejo de Estado respecto del artículo 97 del Decreto 341 de 1988, situación que, a juicio de la Caja, debe ser objeto de control judicial.

El acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso.

La organización considera indispensable que estas actuaciones sean revisadas por las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal vigente.