“Por ajuste ilegal de cuentas”: autoridades sobre los recientes homicidios en Bucaramanga

Dos homicidios registrados el pasado domingo en Bucaramanga son investigados por las autoridades como presuntos ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales, según informó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel Héctor García.

Cristian Portilla, aseguró que los dos casos alteraron la tranquilidad de la ciudad, pero enfatizó que ya están siendo investigados por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación.

El primero de los hechos ocurrió en la calle 105 con carrera 24, en el sur de Bucaramanga. De acuerdo con el coronel García, la víctima, un hombre de 44 años, fue atacada a disparos por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Inicialmente, la llamada a la línea 123 reportó un presunto accidente de tránsito. Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados establecieron que se trataba de un homicidio, por lo que se activó el proceso investigativo junto con la Fiscalía.

“Las primeras hipótesis indican que se trataría de un ajuste ilegal de cuentas por parte de grupos delincuenciales”, explicó el subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel Héctor García.

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El segundo crimen se registró en horas de la noche del domingo en el sector de Chimitá, cerca de Centroabastos. Allí, la víctima también fue atacada por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Según la Policía Metropolitana, la persona asesinada registraba más de 17 antecedentes judiciales por diferentes delitos, información que hace parte del material analizado por los investigadores para establecer los móviles del homicidio.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, la principal línea de investigación apunta igualmente a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales.

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El alcalde Cristian Portilla aseguró que la administración municipal continuará trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y la Fiscalía para esclarecer ambos casos y fortalecer las acciones de seguridad en la ciudad.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar y capturar a los responsables. “Invitamos a todos los bumangueses a denunciar a través de la línea 123 cualquier información que permita dar con el paradero de los delincuentes que pretendan sembrar miedo o terror en nuestra ciudad”, manifestó.