Alcaldía de Montería decreta tarde cívica este 7 de julio para acompañar a la Selección Colombia
La administración municipal también anunció que la cita mundialista será nuevamente en la Plaza María Varilla, donde se instalará una pantalla gigante
Montería
La Alcaldía de Montería expidió el Decreto 0257 del 6 de julio de 2026, mediante el cual declara tarde cívica este martes, 7 de julio, a partir de la 1:00 p.m. La medida se adopta por el encuentro entre la Selección Colombia y Suiza, que disputarán un cupo a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
“La medida busca brindar a los monterianos la oportunidad de vivir y compartir este importante encuentro deportivo en un ambiente de integración, convivencia y unión alrededor de la Tricolor, promoviendo el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre”, estableció la administración municipal.
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El partido será proyectado a través de una pantalla gigante que será instalada en la Plaza María Varilla, centro de Montería, donde se adecuará un espacio a partir de la 1:00 p.m. que contemplaría música, concursos, zona gastronómica y otros. El encuentro Colombia vs. Suiza se ha previsto para las 3:00 p.m.
Excepciones:
La administración municipal precisó que “la declaratoria de tarde cívica no aplica para las dependencias y entidades que, por la naturaleza de sus funciones, prestan servicios esenciales o de atención inaplazable, las cuales deberán garantizar la continuidad de la prestación del servicio a la ciudadanía. Asimismo, el tiempo correspondiente a la jornada no laborada será compensado conforme a las disposiciones que adopte la Secretaría General, a través del área de talento humano”.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...