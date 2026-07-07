Alcaldía de Montería decreta tarde cívica este 7 de julio para acompañar a la Selección Colombia. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería expidió el Decreto 0257 del 6 de julio de 2026, mediante el cual declara tarde cívica este martes, 7 de julio, a partir de la 1:00 p.m. La medida se adopta por el encuentro entre la Selección Colombia y Suiza, que disputarán un cupo a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La medida busca brindar a los monterianos la oportunidad de vivir y compartir este importante encuentro deportivo en un ambiente de integración, convivencia y unión alrededor de la Tricolor, promoviendo el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre”, estableció la administración municipal.

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El partido será proyectado a través de una pantalla gigante que será instalada en la Plaza María Varilla, centro de Montería, donde se adecuará un espacio a partir de la 1:00 p.m. que contemplaría música, concursos, zona gastronómica y otros. El encuentro Colombia vs. Suiza se ha previsto para las 3:00 p.m.

Excepciones:

La administración municipal precisó que “la declaratoria de tarde cívica no aplica para las dependencias y entidades que, por la naturaleza de sus funciones, prestan servicios esenciales o de atención inaplazable, las cuales deberán garantizar la continuidad de la prestación del servicio a la ciudadanía. Asimismo, el tiempo correspondiente a la jornada no laborada será compensado conforme a las disposiciones que adopte la Secretaría General, a través del área de talento humano”.