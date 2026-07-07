Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 jul 2026 Actualizado 13:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Alcaldía de Montería decreta tarde cívica este 7 de julio para acompañar a la Selección Colombia

La administración municipal también anunció que la cita mundialista será nuevamente en la Plaza María Varilla, donde se instalará una pantalla gigante

Alcaldía de Montería decreta tarde cívica este 7 de julio para acompañar a la Selección Colombia. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Alcaldía de Montería decreta tarde cívica este 7 de julio para acompañar a la Selección Colombia. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Alcaldía de Montería decreta tarde cívica este 7 de julio para acompañar a la Selección Colombia. Foto: prensa Alcaldía de Montería.
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

La Alcaldía de Montería expidió el Decreto 0257 del 6 de julio de 2026, mediante el cual declara tarde cívica este martes, 7 de julio, a partir de la 1:00 p.m. La medida se adopta por el encuentro entre la Selección Colombia y Suiza, que disputarán un cupo a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La medida busca brindar a los monterianos la oportunidad de vivir y compartir este importante encuentro deportivo en un ambiente de integración, convivencia y unión alrededor de la Tricolor, promoviendo el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre”, estableció la administración municipal.

Más información

El partido será proyectado a través de una pantalla gigante que será instalada en la Plaza María Varilla, centro de Montería, donde se adecuará un espacio a partir de la 1:00 p.m. que contemplaría música, concursos, zona gastronómica y otros. El encuentro Colombia vs. Suiza se ha previsto para las 3:00 p.m.

Excepciones:

La administración municipal precisó que “la declaratoria de tarde cívica no aplica para las dependencias y entidades que, por la naturaleza de sus funciones, prestan servicios esenciales o de atención inaplazable, las cuales deberán garantizar la continuidad de la prestación del servicio a la ciudadanía. Asimismo, el tiempo correspondiente a la jornada no laborada será compensado conforme a las disposiciones que adopte la Secretaría General, a través del área de talento humano”.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir