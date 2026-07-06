Mundial 2026: Colombia, la ÚNICA selección con esta marca histórica tras pasar a octavos vs. Suiza

Mundial 2026: Colombia será la ÚNICA con esta marca histórica tras pasar a octavos vs. Suiza. Getty Images

Además del paso a octavos de final por tercera participación consecutiva en la Copa del Mundo, el gol de Jhon Arias a Ghana hizo a la Selección Colombia poseedora de una marca histórica que se logra por primera vez en el Mundial 2026.

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Y es que, tras llegar a su quinto partido en la competencia, Colombia se convirtió en la única selección en jugar en sedes de los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Colombia, única selección en jugar en tres países

El Mundial 2026 es el primero en la historia en jugarse en tres países diferentes, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos en distancias que nunca antes se habían recorrido en un mismo torneo.

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Analistas han previsto viajes acumulados que para los finalistas podrían superar los 8.000 kilómetros, con retos logísticos sin precedentes que incluyen vuelos de varias horas entre una sede y otra.

Así las cosas, con un trayecto acumulado que, según diversas fuentes, supera los 7.300 km, Colombia se ha convertido en una de las selecciones más viajeras, teniendo además, como analiza el portal especializado Covers, una de las peores rutas, sin un patrón de viajes consistente.

En ese sentido, al ser el primer mundial en la historia que se juega en tres países, Colombia es la única selección en la historia que ha logrado tener compromisos bajo tres anfitriones diferentes. En el Mundial 2026.

Colombia ha jugado los siguientes partidos en cada país:

México

Junio 17: Colombia 3 Uzbekistán 1 en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Colombia 3 Uzbekistán 1 en el estadio Azteca de Ciudad de México. Junio 23: Colombia 1 RD Congo 0 en el estadio Akron de Guadalajara.

Estados Unidos

Junio 27: Colombia 0 Portugal 0 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Colombia 0 Portugal 0 en el Hard Rock Stadium de Miami. Julio 3: Colombia 1 Ghana 0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Canadá

Julio 7: Colombia vs. Suiza en el BC Place de Vancouver.

¿Cuál fue el partido inaugural y cuál será el último partido en cada país anfitrión?

A medida que avanza el calendario previsto para la Copa del Mundo 2026, el torneo más importante de selecciones se va despidiendo de las sedes y anfitriones.

Los últimos partidos en México y Canadá se jugarán en octavos, mientras que desde cuartos de final en adelante se jugará el Mundial en los estadios de Estados Unidos.

Además de ser la primera vez que un mundial se ha jugado en tres países diferentes, el de 2026 tuvo también la particularidad de contar con tres eventos inaugurales para cada uno.

Estos son los partidos de inauguración y el último encuentro que se jugará en cada país en el Mundial 2026:

México

Partido inaugural: México 2 - Sudáfrica 0, 11 de junio, estadio Azteca de Ciudad de México.

México 2 - Sudáfrica 0, 11 de junio, estadio Azteca de Ciudad de México. Último partido: México vs. Inglaterra (octavos de final), 5 de julio en el estadio Azteca.

Canadá

Partido inaugural: Canadá 1-Bosnia Herzegovina 1, 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

Canadá 1-Bosnia Herzegovina 1, 12 de junio en el BMO Field de Toronto. Último partido: Suiza vs. Colombia (octavos de final), 7 de julio, en el BC Place de Vancouver.

Estados Unidos

Partido inaugural: Estados Unidos 4-Paraguay 1, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Estados Unidos 4-Paraguay 1, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Último partido: Final del Mundial 2026, que se jugará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia y cómo verlo en vivo?

Colombia jugará en octavos de final contra la selección de Suiza el próximo martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana), en lo que será la definición del último equipo clasificado a los cuartos de final.

Entérese de todo lo que pase en el partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza EN VIVO escuchando la transmisión de El Fenómeno del Fútbol, de Caracol Radio, y siga el minuto a minuto en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

También podrá ver el partido de Colombia por medio de las señales de los canales de televisión DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.