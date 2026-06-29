Ranking FIFA 2026 actualizado HOY: así quedó Colombia tras la fase de grupos del Mundial

La FIFA ha dejado abierta la actualización en vivo del ranking de selecciones durante el Mundial 2026. Antes de empezar la competición, tuvo su último ajuste el 11 de junio, pero al terminar la fase de grupos se pudo conocer el nuevo escalafón de selecciones, el cual ha dejado cambios siginificativos.

Para comenzar, hay que mencionar que Argentina fue el que le arrebató el primer lugar a España antes de comenzar la Copa del Mundo. La vigente campeona se mantiene en ese primer puesto gracias a sus tres triunfos en la fase de grupos, acumulando un total de 1907.40 puntos.

Precisamente España también perdió ese segundo lugar que venía ocupando, con Francia, que sí ganó los tres partidos. El equipo galo cuenta con 1906.84 unidades, mientras que La Roja es tercera con 1879.58, tras no haber podido sumar ante Cabo Verde en su estreno mundialista.

Inglaterra se mantiene en el cuarto puesto con 1840.46 puntos, Brasil ascendió a la quinta casilla con 1785.19 unidades, Marruecos también subió un puesto y se encuentra en el sexto lugar con 1776.40, así como Países Bajos, que integra la séptima casilla con 1775.50.

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La gran caída dentro del top 10 la tuvo Portugal, que se ubicaba en la quinta posición en la previa del Mundial, pero pasó a ser octava con 1764.86 puntos, producto de empatar con Congo y Colombia y solo haber podido ganarle a Uzbekistán. México se metió en el top 10 al ascender 5 casillas, ocupando actualmente la novena posición con 1736.01 unidades. Los primeros diez puestos los cierra Bélgica, que cuenta subió una casilla y tiene 1735.41 puntos.

¿En qué puesto está la Selección Colombia?

Antes del Mundial, la Selección Colombia marchaba en la casilla 13 con 1698.35 puntos, pero producto de sus buenas actuaciones en la fase de grupos, con los triunfos frente a Congo y Uzbekistán, y el empate ante Portugal, ascendió dos casillas. La Tricolor ocupa el puesto 11 con 1729.30, muy cerca de llegar al top 10.

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Los que perdieron esos dos puestos que ganó Colombia fueron Alemania y Croacia. En el caso de los teutones, si bien vencieron a Curazao y Costa de Marfil, perdieron en el último partido contra Ecuador y eso les restó puntos, por lo que ocupan el puesto 12 con 1726.22, mientras que Croacia cayó goleado con Inglaterra y esa derrota los llevó al puesto 13 con 1723.05.

Estados Unidos ascendió al puesto 15, Uruguay perdió tres casillas y ocupa el 19, mientras que Ecuador bajó una posición para integrar la casilla 24. Entretanto, Paraguay subió 4 posiciones para hacer parte de la ubicación 37.

Ghana, rival de Colombia en dieciseisavos de final subió 8 posiciones y ocupa la casilla 65.

Así va el ranking FIFA

Pos. Selección Puntaje 1. Argentina 1907.40 2. Francia 1906.84 3. España 1879.58 4. Inglaterra 1840.46 5. Brasil 1785.19 6. Marruecos 1776.40 7. Países Bajos 1775.50 8. Portugal 1764.86 9. México 1736.01 10. Bélgica 1735.41 11. Colombia 1729.80 12. Alemania 1726.22 13. Croacia 1723.05 14. Italia 1704.73 15. Estados Unidos 1677.17

Vea todos los cambios en el ranking FIFA