Mundial 2026: Estos son los colombianos relacionados con suspensión de tarjeta roja a Balogun

Mundial 2026: Estos son los colombianos en el comité que tomó polémica decisión a favor de EE. UU. Getty Images / Colprensa

Una de las situaciones más polémicas en el desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 está relacionada con la decisión del ente rector de suspender la tarjeta roja recibida por el jugador de Estados Unidos Folarin Balogun.

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El delantero norteamericano fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, dicha sanción no se cumplió, puesto que el jugador pudo participar en el duelo de octavos contra Bélgica, que perdió EE. UU. 1-3.

Adicionalmente, el caso se llenó de suspicacias, por lo que algunas personas interpretan como una supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar de la expulsión.

“No sabía lo que significaba (la tarjeta roja de Balogun); luego escuché que no podría estar en el siguiente partido (...) Es muy injusto que no pudiera jugar, así que solicité una revisión a la FIFA”, declaró Trump.

¿Quiénes son los colombianos en el comité disciplinario de la FIFA?

La decisión de suspender la roja a Balogun tuvo críticas directas de diversos organismos adscritos a la FIFA, como es el caso de Conmebol, la UEFA y la Real Federación Belga de Fútbol.

La determinación fue responsabilidad de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, un órgano integrado por 18 abogados, un presidente y un vicepresidente. Justamente, este último cargo es ocupado en la actualidad por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio.

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Este organismo se encarga, según la FIFA, de imponer las sanciones descritas en los estatutos y el Código disciplinario a todos los actores del fútbol, desde federaciones. a jugadores.

Este comité estuvo a cargo de la polémica decisión que le permitió a Balogun jugar contra Bélgica, argumentando la capacidad discrecional de la FIFA para revisar estas sanciones.

Por otra parte, aunque no hace parte de la misma instancia, la exprocuradora Margarita Cabello Blanco también estuvo involucrada en la decisión al integrar el Comité de Apelación de la FIFA que optó por negar el recurso que interpuso la federación belga buscando mantener la suspensión.

¿En qué se basó la FIFA para suspender la roja a Folarin Balogun?

A través de un comunicado, el Comité Disciplinario de la FIFA explicó y defendió la determinación de suspender la tarjeta roja al delantero de Estados Unidos.

Un punto clave, entre los presentados por el ente, recae en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, bajo el cual se ampara la medida. Según el comité, dicha disposición legal “le otorga la facultad discrecional de suspender la aplicación de cualquier medida disciplinaria”, siempre y cuando no esté relacionada con manipulación de partidos.

Asimismo, la entidad aclaró que la tarjeta roja y su efecto no fueron eliminados y la suspensión implica que la sanción para Balogun entra en un “periodo de prueba de un año”.

“Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de inmediato. En cambio, la sanción permanece inactiva durante el período de prueba y solo se activará si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año. Si se produjera dicha infracción posterior, la suspensión de un partido se aplicaría además de cualquier nueva sanción impuesta por la conducta posterior”, detalló.