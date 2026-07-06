Siguen octavos del Mundial 2026: estos son los partidos para HOY 6 de julio; cómo ver EN VIVO y hora

Este lunes, 6 de julio, siguen los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con dos partidazos que tendrá la jornada, pues al estar ya en fases finales, la cantidad de juegos diarios va disminuyendo.

Es así como en esta fecha cuatro selecciones se verán las caras, pero solo dos de ellas avanzarán a los cuartos de final en donde ya ha planteles como los de Francia, Noruega e Inglaterra que están clasificados.

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Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de esta jornada, incluyendo la hora en Colombia que los partidos se jugarán y, además, cómo verlos EN VIVO.

¿Cuáles partidos del Mundial 2026 se juegan HOY lunes, 6 de julio?

Pues bien, en este nuevo día de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán solo dos juegos, como ya se mencionó, y son los siguientes.

Portugal vs. España

Este puede ser, quizá, el primer choque de gigantes en todo el Mundial 2026, pues son dos selecciones candidatas al título que se eliminarán directamente.

Adicionalmente, y más allá de que son cuadros favoritos, también tienen dos jugadores de talla mundial que, incluso, representan dos extremos del deporte, la antigua y la nueva generación: Cristiano Ronaldo, de Portugal, se ve las caras contra Lamine Yamal, la joven estrella de la Selección de España.

El partido se jugará a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, y se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, en Estados Unidos.

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Estados Unidos vs. Bélgica

El plato final de esta fecha de la competencia será con una de las anfitrionas del torneo: Estados Unidos, que se verá las caras contra la Selección de Bélgica comandada por Kevin de Bruyne.

Cabe recordar que Estados Unidos es la única anfitriona viva en el torneo, pues Canadá y México ya quedaron eliminados contra Marruecos e Inglaterra, respectivamente.

Además, el juego abre sus puertas enmarcado en la polémica por el levantamiento de la tarjeta roja al jugador norteamericano Folarin Balogun tras expreso pedido de Donald Trump a la FIFA.

Este partido se jugará en el estadio Lumen Field, de Seattle, en Estados Unidos, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 HOY 6 de julio?

Para ver los dos partidos de este día de los octavos de final del Mundial 2026 de este 6 de julio, usted lo podrá hacer por medio de las señales de DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports.

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Ahora, si lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio alojado en la sección de deportes.

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