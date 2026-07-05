🔴 México vs Inglaterra EN VIVO | Siga la transmisión del partido de octavos de final del Mundial

Inglaterra buscará demostrar que tiene los argumentos futbolísticos para superar uno de los escenarios más difíciles del torneo.

México e Inglaterra protagonizarán uno de los encuentros más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El Estadio Azteca será el escenario de un duelo entre dos selecciones con aspiraciones al título. El conjunto mexicano intentará aprovechar el respaldo de su afición y su fortaleza como local para seguir haciendo historia, mientras que los ingleses buscarán dar un golpe de autoridad y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Datos del partido

La Selección de México llega con un recorrido casi impecable en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre ha disputado cinco partidos, cuatro de ellos en el Estadio Azteca, donde ha convertido su condición de anfitrión en una de sus principales fortalezas.

En partidos oficiales, México solo ha perdido dos encuentros en el Estadio Azteca, registrando un balance de 70 victorias, 17 empates y apenas dos derrotas. Además, nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en la Ciudad de México, donde suma ocho triunfos y dos empates, incluyendo seis victorias consecutivas. De conseguir el pase a las semifinales, el conjunto mexicano disputará el resto del torneo fuera de su país.

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Por su parte, Inglaterra avanzó a esta instancia tras vencer 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final, aunque volvió a dejar dudas en su rendimiento. El equipo de Thomas Tuchel ha cumplido con el objetivo de seguir avanzando, pero sin mostrar el nivel dominante que muchos esperaban de uno de los principales candidatos al título.

El compromiso promete ser uno de los más intensos de los octavos de final. México intentará extender su histórico dominio en el Azteca y seguir alimentando el sueño de conquistar el Mundial en casa, mientras que Inglaterra buscará demostrar que tiene los argumentos futbolísticos para superar uno de los escenarios más difíciles del torneo y mantener vivo su objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo.

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