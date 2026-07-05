Bélgica cuestiona la decisión de la FIFA sobre Balogun para los octavos de final: Comunicado oficial

Este domingo, 5 de julio, hubo controversia alrededor de la selección anfitriona de Estados Unidos, pues la FIFA pospuso la sanción a Folarin Balogun, una de las figuras de la selección estadounidense, por la tarjeta roja recibida en su partido anterior frente a Bosnia ,

De acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el castigo queda “en suspenso durante un período de prueba de un año”.

Luego de conocerse la decisión, que incluso fue aplaudida por el presidente Donald Trump, la Federación de Bélgica, rival de Estados Unidos en los octavos de final, se pronunció sobre la decisión y mostró su inconformismo con la presencia de Balogun en el partido.

Bélgica sobre habilitación de Balogun para el partido por octavos de final

Luego de que la FIFA anunciara la habilitación de Folarin Balogun, su rival en octavos de final, Bélgica se pronunció a través de un comunicado sobre la situación, mostrando su desacuerdo e inconformidad con la situación.

De acuerdo con el comunicado: “La KBVB reacciona con consternación ante la decisión de la FIFA de que el jugador estadounidense suspendido Balogun pueda jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica”.

La federación asegura que en el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA, con el que se está fundamentando la decisión tomada, establece que “una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Compárese con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente en esta Copa Mundial de la FIFA”.

Sin embargo, aseguran que la decisión basada en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, va en contravía del reglamento del Mundial y de las distintas Reuniones de Coordinación de Partidos: “la decisión contradice directamente lo dispuesto en el artículo 10.5 del Reglamento de Competiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026:“Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales.”

Finalmente, la federación belga asegura que “continúa estudiando este expediente minuciosamente”.