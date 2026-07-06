Portugal vs. España: Cómo y cuándo seguir el partidazo por los octavos de final EN VIVO

Se viene uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026. La selección de Portugal se enfrenta a España, dos de las selecciones que llegaron al torneo como favoritas a quedarse con el título y que han demostrado un buen nivel durante el torneo.

El partido por un cupo a los cuartos de final enfrentará a dos selecciones llenas de jugadores de alto nivel, destacándose por la selección de España Lamine Yamal y por la selección portuguesa Cristiano Ronaldo, que disputa lo que podría ser su última Copa del Mundo.

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Así llegan los equipos al partido Portugal - España

España llega demostrando por qué es una de las favoritas para quedarse con el título. En la ronda de dieciseisavos de final derrotó a la selección de Austria, 3-0, con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Antes de enfrentarse a la selección de Portugal, el técnico Luis de la Fuente habló sobre el rival y elogió a Ronaldo: “Me permito el lujo de pensar que mis futbolistas son los mejores del mundo, pero nos enfrentamos a un equipo con características muy similares. Soy un declarado admirador de Cristiano, de personas como él. Con carácter, incansable. Un ejemplo de valores. Me rindo ante él“.

Por su parte, Portugal llega tras una sufrida victoria frente a Croacia 2-1, con goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, y que dejó polémicas arbitrales.

En rueda de prensa previa al partido, Cristiano Ronaldo habló sobre la posibilidad de su retiro: “Yo juego por la pasión, porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz. No puedo ponerme presión, llegar al final de mi carrera y pensar que tengo la obligación de ganar. Será lo que Dios quiera. Ya no soy el jugador que era, pero creo que no estoy tan mal“.

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¿Cuándo es el partido Portugal-España?

El partido, por un cupo a los cuartos de final del Mundial, está programado para el lunes 6 de junio, a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana. El juego se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

Portugal - España EN VIVO

Puede seguir el partido entre España y Portugal en vivo a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, y también encontrar el minuto a minuto de todo el encuentro a través de la página web de Caracol Radio.

Igualmente, en Colombia el partido será transmitido en DSports y plataformas como Paramount+.