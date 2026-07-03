Mundial 2026: ¿A qué hora juega Colombia HOY contra Ghana por 16avos? Cómo ver el partido EN VIVO

Llega la hora cero para la Selección Colombia que este 3 de julio puede definir su clasificación a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en caso de que derrote a la Selección de Ghana en los 16avos.

Lea más: Primer partido definido de los octavos de final del Mundial 2026: Así va el cuadro clasificatorio

Ahora, aunque en el papel puede que Colombia sea favorita, la Selección de Ghana cuenta en sus filas con jugadores de renombre que militan, entre otras cosas, en clubes de Europa.

Es el caso de, por ejemplo, Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City), Iñaki Williams (Athletic Club de Bilbao) y Jordan Ayew (Leicester City) .

Selección Colombia buscará el pase a octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia y Ghana serán las encargadas de cerrarle el telón a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pues serán el último partido de esta fase y definirán, así mismo, el último clasificado a los octavos del certamen.

Colombia, así las cosas y al igual que Ghana, llegará con el objetivo claro y la misión puntual de sí o sí, ganar el partido.

Le puede interesar: De las canchas de Amalfi, Antioquia, hasta la Copa Mundial de la FIFA: la historia de Daniel Muñoz

En caso de avanzar, la Selección ‘Tricolor’ se verá las caras contra el combinado nacional de Suiza, que se clasificó tras derrotar a Argelia 2-0. El partido sería el martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

¿En dónde jugará la Selección Colombia contra Ghana por el Mundial 2026?

Ahora bien, para esta cita, la Selección Colombia jugará por primera vez en un estadio en el que no había jugado durante el torneo.

Se trata del Arrowhead Stadium, de Kansas City, en Estados Unidos.

¿A qué hora de nuestro país juega Colombia contra Ghana por los 16avos del Mundial 2026?

El cruce entre el cuadro ‘cafetero’ y las ‘Estrellas Negras’ será a las 8:30 de la noche, hora colombiana.

Así puede ver EN VIVO el partido de Colombia vs. Ghana por 16avos del Mundial 2026

Para usted seguir EN VIVO el partido de la Selección Colombia contra la Selección de Ghana lo puede hacer por medio de dos forma: la primera, sintonizando los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

Lea también: Estos serían los 10 entrenadores mejor pagados en Mundial 2026: ¿alguno dirige una selección latina?

El segundo medio para enterarse de todos los detalles de este duelo de la ‘Tricolor’ es escuchando la transmisión del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o siguiendo el minuto a minuto EN VIVO en la página web de este mismo medio.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: