Ministra de Petro y cuestionada ficha de La U, en la pelea por Dirección Administrativa de la Cámara

El próximo 20 de julio, día en que se juramenta un nuevo Congreso, se elegirán mesas directivas de Senado y Cámara, y con ellas secretarios generales y, no menos importante, directores administrativos, encargados del manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos del Capitolio.

Si bien la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes ha estado en manos del Partido de La U desde hace años, esta vez los liberales se metieron en la pelea con candidata propia: la saliente ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

La ministra es cuota del Partido Liberal en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cargo al que llegó tras ocupar la secretaría de la Comisión Cuarta. Ahora, ante el relevo en la Casa de Nariño, Morales buscaría regresar al Legislativo en medio de una interesante pelea de poder.

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La U, mientras tanto, quiere reelegir al cuestionado John Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, Santander, y quien ha sido salpicado por escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El argumento de la bancada liberal para pelear ese cargo tiene que ver con números: mientras La U tendrá alrededor de 11 curules, el Partido Liberal logró más del doble, con una cifra preliminar de 25 escaños.

Otros sectores intentarán una tercería, sin que se haya definido aún la opción, pues, si se decantan por Morales, la Cámara tendría que elegir una directora con nexos en la oposición al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Si la decisión es irse por Ramírez, habrá un nuevo escándalo en el Capitolio al “premiar” a un personaje altamente cuestionado, quien alegará en todo caso presunción de inocencia.

En los próximos días los compromisarios de todos los partidos repartirán las dignidades según acuerdos políticos en los que se definirá la gobernabilidad de la administración De la Espriella.

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