Mundial 2026: Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., defiende la retirada de sanción a Balogun

El secretario de Estado, Marco Antonio Rubio, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Cortesía: Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió este lunes la decisión de la FIFA de retirar la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense Folarin Balogun y que le impedía jugar el partido de octavos del Mundial contra Bélgica, y consideró que la revisión de la jugada “no debió realizarse a cámara lenta”.

“Ni siquiera deberían revisar estas cosas en cámara lenta. Deberían revisarse a velocidad real. Creo que fue la decisión correcta revertirla”, declaró Rubio preguntado por este asunto durante un encuentro con el canciller chileno, Francisco Pérez, en el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció “no ser un experto en fútbol” pero aseguró que personas que saben sobre el tema coinciden en que el jugador “ni siquiera estaba mirando hacia abajo” y que “no sabía dónde estaba pisando”.

Rubio desea un partido con los mejores jugadores disponibles

Rubio consideró que una victoria de Bélgica este lunes quedaría “empañada” si el conjunto europeo se enfrentase a Estados Unidos sin uno de sus principales jugadores.

“Si eres Bélgica, ¿por qué querrías ganar un partido sabiendo que luego todo el mundo discutirá esa victoria porque el mejor jugador del equipo rival no estaba en el campo? Quieres que el otro equipo esté en su mejor nivel para que tu victoria no quede cuestionada”, afirmó.

El secretario bromeó también con que la polémica “quizá se convierta en un incidente internacional” e ironizó con que tal vez el asunto se plantee en la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara.

Sus declaraciones llegan después de que Trump confirmara este lunes que pidió personalmente una revisión de la sanción impuesta a Balogun y que habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que la expulsión había sido revisada fuera de los protocolos del VAR.

El mandatario sostuvo que la acción entre Balogun y el defensa bosnio Tarik Muharemović no constituía una falta merecedora de expulsión y calificó de “muy injusto” que el delantero fuera sancionado para el siguiente encuentro.

La decisión de la FIFA permitirá al delantero del Mónaco, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres tantos, jugar el partido de octavos este lunes (22.00 CET/00.00 GMT del martes) en Seattle ante Bélgica, cuya federación (RFBA) ha dicho que tomará todas las medidas necesarias para revertir la retirada de la sanción.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: