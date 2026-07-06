Proyecto del CNE confirma curul de Iván Cepeda y revela la conformación del Senado 2026-2030

Política

Se conoció el proyecto de resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante el cual se declarará la elección del Senado de la República para el periodo 2026-2030 y se asignarán las respectivas curules. El documento certifica la aceptación de la curul por parte de Iván Cepeda Castro, sino que también confirma la integración de la nueva corporación, con algunos cambios frente a los resultados preliminares.

Uno de los movimientos que registra el proyecto es la llegada de Alejandro Bermeo, del partido Salvación Nacional, quien obtiene una curul en el Senado tras los escrutinios, desplazando al Partido de La U.

Asimismo, la resolución incluye a Martha Peralta, quien conserva su escaño por la circunscripción especial indígena.

La senadora ha sido mencionada dentro de las investigaciones relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Lea en contexto: Iván Cepeda en Cali aseguró que defenderá Monumento a la Resistencia e invitó a desobediencia civil

En cuanto a la curul del Estatuto de la Oposición, el proyecto señala que Iván Cepeda Castro, segundo en las elecciones presidenciales de 2026, comunicó formalmente al CNE la aceptación de ese derecho el pasado 24 de junio.

“La aceptación de la curul por quien obtiene el segundo lugar en las elecciones presidenciales constituye el ejercicio legítimo de un derecho constitucional desarrollado por la Ley 1909 de 2018”, señala el documento.

El texto agrega que la comunicación de Cepeda quedó incorporada en la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el CNE declaró la elección del presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

El proyecto de resolución deberá ser aprobado por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para oficializar la conformación definitiva del Senado de la República para el próximo cuatrienio.

Lea también: Suspenden indagatoria de Martha Peralta y queda detenida hasta que se reanude la diligencia

Escuche Caracol Radio EN VIVO: