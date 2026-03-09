Los cinco tolimenses que consiguieron una curul en el Senado de la República

Tolima

Un total de cinco tolimenses resultaron elegidos como senadores de la República tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo 8 de marzo. Se trata de Miguel Ángel Barreto, Santiago Barreto, Ana Paola Agudelo, Juan Caicedo y John Alejandro Bermeo.

Del Partido Conservador resultaron electos los aspirantes de ascendencia tolimense Miguel Ángel Barreto, con 95.166 votos, y Santiago Barreto, con 79.020. Son parientes lejanos que hacen parte del mismo partido, pero integran estructuras políticas diferentes.

Miguel Barreto tiene 47 años. Si bien es oriundo de Boyacá, desde muy niño se trasladó al Tolima. Es contador público, especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. De 2014 a 2018 fue representante a la Cámara por el Tolima. Luego fue elegido senador para los periodos 2018‑2022 y 2022‑2026. Ahora va por su tercer periodo en el Senado.

Santiago Barreto tiene 34 años. Es administrador de empresas, especialista en Finanzas, magíster en Administración de Negocios y cuenta con estudios en Seguridad y Defensa. Fue secretario general de la Gobernación del Tolima y, en su primera experiencia electoral, llega al Senado de la República apoyado por la estructura política de su tío, el hoy senador Óscar Barreto Quiroga.

La tolimense más votada fue Ana Paola Agudelo, quien obtuvo 101.679 votos. También fue la votación más alta de la coalición que su partido armó con otras colectividades, como el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.

La congresista ibaguereña tiene 42 años. Es economista y ocupó la curul en la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior entre 2014 y 2018. Luego fue elegida senadora en 2018 y ahora va por su tercer periodo en la cámara alta del Congreso.

Una nueva figura de la política tolimense es el politólogo de la Universidad del Rosario, Juan Caicedo, quien ocupó el puesto 16 en la lista cerrada del Centro Democrático. Gracias a los 3 millones de votos y a las 17 curules que obtuvo la lista, el ibaguereño alcanzó un lugar en el Congreso.

Trabajó varios años en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Senado y fue director o coordinador político nacional del Centro Democrático. Es hijo de Luis Fernando Caicedo Lince, un cuestionado dirigente gremial del Tolima.

Por último, figura John Alejandro Bermeo, un yuotuber que consiguió 48.513 votos y ocupará una de las curules del partido Salvación Nacional en el Senado. Es abogado de la Universidad del Tolima, especialista en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas de la misma institución. Cuenta, además, con un diplomado en Campañas Electorales y Marketing Político de la Universidad del Rosario.