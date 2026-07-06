La tutela es el instrumento más claro de que la Constitución del 91 está vigente: Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, actual vicepresidente del Grupo Prisa, en la presentación de su libro ‘Defender la democracia sin miedo desde la democracia’.

A propósito de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, el exprocurador general Fernando Carrillo hizo un llamado a defender la Carta Magna como el principal instrumento para preservar la democracia, fortalecer las instituciones y enfrentar la creciente polarización que vive el país.

Carrillo aseguró que, pese a las tensiones políticas actuales, la Constitución continúa siendo el mayor acuerdo nacional alcanzado por Colombia. “Yo creo que la Constitución de Colombia sigue siendo la solución de todos los problemas del país, por ambicioso y generoso que eso suene”, afirmó.

Según explicó, la Carta de 1991 nació de un amplio consenso político y social que reunió a sectores con profundas diferencias ideológicas. “Fue un gran pacto de orden nacional, de unidad nacional, un gran pacto por consenso. La Constitución entró al corazón de los colombianos”, sostuvo.

El exprocurador destacó que herramientas como la acción de tutela y el trabajo de la Corte Constitucional han permitido que los derechos fundamentales hagan parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. A su juicio, ese es uno de los mayores legados del texto constitucional.

En ese sentido, advirtió que la conmemoración de los 35 años de la Constitución coincide con un momento complejo para el país, marcado por la polarización y la radicalización del debate público.

“Colombia tiene que seguirle apuntando a los consensos, a los diálogos, a la convergencia. No seguir radicalizando este país, porque nos va a llevar, lamentablemente, a violencias de toda naturaleza, incluyendo la violencia verbal y digital que ya estamos viviendo”, advirtió.

Carrillo también defendió la independencia del poder judicial y aseguró que constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia.

“El poder judicial tiene que ser independiente. El poder judicial de bolsillo es parte de las dictaduras. El poder judicial que le baja la cabeza al poder Ejecutivo o al Legislativo está llamado a desaparecer dentro de una democracia”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que la institucionalidad judicial colombiana ha resistido presiones y amenazas autoritarias gracias a la existencia de los llamados frenos y contrapesos.

“Quien frena el abuso del poder es el poder judicial, como también lo hace la prensa cuando le corresponde fiscalizar el poder”, expresó.

El exprocurador también defendió la acción de tutela y lamentó que muchas autoridades incumplan actualmente las decisiones judiciales. “La tutela es el instrumento más claro de que la Constitución del 91 está vigente”, afirmó.

Por último valoró que el primer encuentro institucional del presidente electo, Abelardo De La Espriella, haya sido con las altas cortes, al considerar que constituye un mensaje de respeto hacia la autonomía judicial.

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