Iván Cepeda en Cali aseguró que defenderá Monumento a la Resistencia e invitó a desobediencia civil

Iván Cepeda agradeció en el Bulevar del Río, el respaldo del pueblo caleño y ratifica el derecho a la desobediencia civil pacífica.

Durante su recorrido este sábado 4 de julio por Cali, el líder de la oposición y senador Iván Cepeda al agradecer el respaldo popular recibido en la región durante la pasadas elecciones presidenciales, aseguro en su visita al Monumento de la Resistencia, que el nuevo presidente de Colombia De La Espriella ha sido colaborar de la CIA, DEA y el FBI de los Estados Unidos.

Cepeda dijo que el Pacto Histórico seguirá avanzando por el camino de la transformación social, de la resistencia frente a la arbitrariedad y lograrán nuevas conquistas sociales, políticas y electorales.

En su intervención, Cepeda invitó a fortalecer el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida afiliando a millones de personas al partido, para desde ya preparar las elecciones de 2027.

“Vamos a elegir a mujeres y hombres quienes, desde la Gobernación, las alcaldías y los concejos municipales, defiendan al pueblo y estén a su servicio”, sostuvo.

Desobediencia Civil

Iván Cepeda explicó que la desobediencia civil pacífica consiste en no acatar o no plegarse al camino que está recorriendo Abelardo de la Espriella y su futuro gobierno, el cual señaló que ha dado pasos concretos para cumplir cuatro amenazas contra el pueblo colombiano.

“Él amenaza con entregar nuestra soberanía a los Estados Unidos; con acabar las reformas sociales que hemos construido, y debilitar gravemente el Estado social de derecho; con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente; con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno”, advirtió.

En ese sentido, Cepeda señaló que no tolerarán pasivamente que se atropellen los derechos, por medio de métodos que intentan someter al pueblo colombiano a un gobierno autoritario, contra los cuales se utilizaría la desobediencia civil pacífica.

“La desobediencia civil es una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos”, afirmó. Se trata de un derecho que ha sido reconocido por la Corte Constitucional cuando se viola la Constitución o se atenta contra los derechos humanos fundamentales.

“Como su nombre lo indica, la desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en desacatarlas”, agregó.

Respecto a cómo se ejercerá este derecho, Cepeda señaló que se desobedecerán las decisiones y se emprenderán acciones pacíficas para resistir y protestar si se cumplen las amenazas de entregar la soberanía a Estados Unidos o se intenta quitarle al pueblo las reformas sociales; si se violan los derechos humanos fundamentales, se agrede o persigue a los movimientos sociales, sus integrantes o sus líderes.

“Las acciones concretas que emprenderemos, las adoptaremos con el pueblo, con sus organizaciones, en asambleas y cabildos populares y reuniones nacionales. No cesaremos nuestra acción mientras persista el peligro”, afirmó.

A su vez, aseguró que estas acciones se sostendrían hasta que cesen las medidas contra el pueblo colombiano. Además, reiteró que mantiene su disposición a dialogar, si De la Espriella decide hacerlo.