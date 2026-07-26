FNA lanza crédito de vivienda 100 % digital: así puede solicitarlo desde su celular

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Solicitar un crédito para comprar vivienda ya no requerirá, en la mayoría de los casos, desplazarse hasta una oficina del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La entidad puso en marcha una nueva plataforma digital que permitirá a sus afiliados adelantar gran parte del proceso de financiación de manera virtual, con el propósito de reducir tiempos, facilitar los trámites y ampliar el acceso a sus servicios en todo el país.

La nueva herramienta, denominada Crédito Digital, hace parte de la estrategia de modernización del FNA y busca que los usuarios puedan gestionar su solicitud desde cualquier lugar utilizando únicamente un computador o un teléfono celular con acceso a internet.

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¿Cómo funciona el nuevo Crédito Digital del Fondo Nacional del Ahorro?

Con esta modalidad, los afiliados podrán iniciar la solicitud de un crédito hipotecario sin necesidad de acudir presencialmente a una sede del Fondo Nacional del Ahorro.

La plataforma concentra en un solo lugar varias etapas del proceso, permitiendo que el usuario avance de forma virtual desde el primer momento. Entre las funciones disponibles se encuentran:

Simulación del crédito.

Precalificación del solicitante.

Radicación de la solicitud.

Carga de documentos.

Evaluación de la información.

Consulta del estado del trámite en tiempo real.

Notificación de la respuesta final.

El objetivo es que los usuarios tengan un proceso más ágil y con mayor seguimiento, evitando desplazamientos innecesarios.

Trámites que podrá hacer desde el celular o el computador

Uno de los principales cambios es que los afiliados podrán realizar casi todo el procedimiento de manera remota.

Desde un dispositivo móvil o un computador será posible diligenciar formularios, adjuntar los documentos requeridos y conocer el avance de la solicitud sin tener que visitar una oficina del FNA.

Sin embargo, la entidad aclaró que algunos procedimientos continuarán siendo presenciales debido a las exigencias legales. Entre ellos están la firma de las escrituras y la constitución de las garantías, trámites que deben cumplirse conforme a la normatividad vigente para este tipo de créditos.

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El FNA mantiene financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda

Además del lanzamiento de esta plataforma, el Fondo Nacional del Ahorro recordó que sigue ofreciendo créditos que pueden financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda, siempre que el afiliado cumpla las condiciones establecidas por la entidad.

Este beneficio aplica principalmente para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) destinados a vivienda única, lo que abre la posibilidad de acceder a un inmueble sin necesidad de contar con una cuota inicial.

Los créditos están dirigidos a personas afiliadas mediante cesantías o a través del programa de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Montos, plazos y condiciones del crédito de vivienda

De acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro, los préstamos disponibles oscilan entre 10 y 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil financiero del solicitante y del tipo de vivienda que desea adquirir.

Los plazos de pago pueden ir desde 5 hasta 30 años, permitiendo que cada hogar escoja la alternativa que mejor se adapte a su capacidad económica.

La entidad también mantiene condiciones preferenciales para algunos afiliados, especialmente aquellos con menores ingresos, mediante diferentes esquemas de financiación basados en la UVR.