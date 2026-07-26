App de Bancolombia presenta fallas en medio de mantenimiento programado: el banco responde

Decenas de usuarios en redes sociales han reportado problemas con la aplicación móvil de Bancolombia durante este fin de semana. Algunos señalan que no pueden ver los saldos correctos de sus cuentas; pagar créditos; que las transferencias no se ven reflejadas o algunos servicios no funcionan.

Al ingresar a la aplicación a algunos usuarios les aparece el mensaje: “Por ahora, algunos servicios no funcionan. Mientras tanto, mueve tu plata en la app con las opciones que tenemos para ti. Si hay plata en tus bolsillos, en el saldo de tu cuenta está disponible. Resolverlo es nuestra prioridad”.

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En redes sociales, algunos cibernautas señalaron: “acabo de ingresar a la App, caída nuevamente”.

¿Qué responde el banco?

Ante ello, la entidad financiera aseguró que presenta una actualización temporal, “por lo que algunos de nuestros servicios no se encuentran disponibles”.

Esto se da en medio de un mantenimiento de rutina que terminará a las 2:00 p.m. de hoy domingo. Mientras tanto, señaló que se puede usar la App Mi Bancolombia para: transferir a cuentas Bancolombia y Nequi, consultar saldos y movimientos, usar llaves y QR de Bre-B.

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Sin embargo, algunos usuarios señalan que no ven reflejadas las transferencias. “Ustedes dicen que las transferencias están disponibles pero transferí dinero de una cuenta Bancolombia a otra y ahora no aparece en ninguna de las dos”, escribió una usuaria de X.

El banco les respondió a los usuarios que pueden tramitar los casos puntuales por mensajes directos.