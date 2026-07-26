Inyección económica del CAF para Colombia: US$9.000 millones entre 2026 y 2030

Caracol Radio entrevistó a Sergio Díaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quien habló sobre la asignación de recursos para Colombia por un monto de 9.000 millones de dólares para el cuatrienio 2026-2030, con los cuales se financiarán diferentes proyectos en el país. Este tipo de asignaciones también se ha hecho con otros gobiernos de la región, como Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador y Perú.

Estos recursos son un préstamo, aporte, ayuda técnica, ¿qué son?

Parte van a ser préstamos, parte inversiones patrimoniales, y otra parte serán operaciones al sector privado. El presidente del CAF aclara que, en el caso de los préstamos, “estos serán con las tasas más bajas que actualmente tiene Colombia y más bajas que las que le ofrece el mercado a Colombia”.

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¿Por qué Colombia es una “ventana de oportunidad”?

Díaz-Granados señala que “Colombia, con la apuesta y sacrificio que va a hacer en el sentido de ordenar las finanzas, pone una base sobre la cual nosotros queremos apostar que va a haber un crecimiento económico”. Y agrega que estos recursos están pensados a partir del nuevo Gobierno.

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¿El Gobierno de Gustavo Petro utilizó recursos del CAF?

Díaz-Granados asegura que, efectivamente, el Gobierno de Gustavo Petro también utilizó recursos del banco: “El Gobierno que termina, el Gobierno del presidente Petro, también ha utilizado recursos del banco de todo tipo, para hacer las obras que quería adelantar el Gobierno colombiano”.

En conclusión, esos recursos son un marco de financiamiento que da el CAF al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella: “Son casi dos puntos del PIB de la economía colombiana, que permitirán traer más aliados y más inversionistas a Colombia. Estamos trayéndole una mejora al país para que pueda hacer muchas más obras”, señaló Díaz-Granados.

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