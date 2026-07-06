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“Pensé que era un sueño”: Fabiana Blanco, menor que sobrevivió 32 horas bajo escombros en Venezuela

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, estuvo Fabiana Blanco, una menor de 12 años que se convirtió en uno de los relatos más conmovedores tras el devastador terremoto que sacudió al estado de La Guaira, en Venezuela.

Fabiana permaneció 32 horas atrapada bajo los escombros de un edificio de 10 pisos que colapsó por completo y logró salir con vida gracias al trabajo de los organismos de rescate.

¿Cómo sobrevivió Fabiana Blanco 32 horas bajo los escombros?

Fabiana recordó que, cuando ocurrió el terremoto, se encontraba sola en el primer piso de su apartamento, ya que su madre estaba trabajando.

En cuestión de segundos, los diez pisos del edificio se desplomaron sobre ella.

Durante más de un día permaneció inmóvil entre los escombros, sin saber si alguien lograría encontrarla.

“Lo que hice fue esperar, pensar en mi familia, tranquilizarme y tener paciencia porque fueron demasiadas horas”, relató.

La niña explicó que, aunque hubo momentos de incertidumbre, nunca perdió completamente la esperanza de ser rescatada.

La menor relató a Julio Sánchez Cristo cómo enfrentó el miedo, la incertidumbre.

La sonrisa que le dio la vuelta al mundo

Una de las imágenes más impactantes del rescate fue la fotografía en la que Fabiana aparece sonriendo mientras aún permanecía atrapada.

Sin embargo, aclaró que aquella expresión no reflejaba felicidad.

“Esa sonrisa no fue por felicidad, sino por esperanza y fe”, explicó.

Para la menor, esa imagen representa la fortaleza con la que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida y se convirtió en un símbolo para miles de personas dentro y fuera de Venezuela.

La enfermera que le dio fuerzas para resistir

Uno de los momentos más importantes durante las 32 horas ocurrió cuando descubrió que no estaba completamente sola.

Muy cerca de ella quedó atrapada una enfermera que cuidaba a dos adultos mayores en el segundo piso del edificio.

La mujer logró comunicarse con Fabiana, la tranquilizó constantemente y le repetía que los rescatistas llegarían.

Además, fue quien pudo avisarle a la madre de la menor que seguía con vida.

“Ella me empezó a tranquilizar y me decía que ya venían a rescatarnos”, recordó.

Los videos que grabó bajo los escombros

Mientras esperaba ayuda, Fabiana utilizó su teléfono celular para grabar varios videos.

En ellos registró las heridas que había sufrido y pidió auxilio pensando que podría enviarlos.

Sin embargo, solo después descubrió que no tenía señal debido a la emergencia.

“No podía comunicarme con nadie porque se había ido la luz y no estaba conectada a ninguna red”, contó.

Esos registros quedaron como un testimonio de las horas que pasó atrapada bajo toneladas de concreto.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: