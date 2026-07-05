Así ayuda Colombia a Venezuela en medio de la devastación por los dos terremotos

Más de 50 países se han unido para ayudar a Venezuela, país afectado por el paso de dos terremotos el pasado 24 de junio.

En los micrófonos de Caracol Radio, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, entregó detalles de la coordinación con este país para ayudar a los damnificados por esta emergencia. Aseguró que la ayuda debe ser a largo plazo porque ante la devastación el proceso de reconstrucción tomará tiempo.

“Hemos hecho todo el recorrido desde la llegada en el avión, no solamente en los cuatro vuelos de la FAC, también aerolíneas privadas y a quien agradecemos por su colaboración, han llegado con ayudas importantes. Se entregan a las autoridades, aquí el sistema de protección civil, la unidad de protección civil tiene bajo su cargo esa responsabilidad. Hemos también desplegado con el grupo de la embajada visitas a los diferentes refugios temporales. Esos se irán a llevar también posteriormente a un campamento. Hemos visitado instalaciones médicas. Siempre es con el ánimo de verificar qué tipo de ayuda se está requiriendo en este momento, que efectivamente la ayuda llegue al destino final.

Las ayudas que se requieren

Venezuela se prepara para iniciar la fase de reconstrucción de las zonas afectadas y por eso el embajador colombiano, Milton Rengifo, explicó el tipo de ayuda que requieren.

“Entonces esos afectados necesitan hoy, en este momento, necesitan carpas, necesitan plantas eléctricas, necesitan colchonetas individuales, necesitan ropa en buen estado, necesitan agua potable. También pues la ayuda, psicológica, entre otras profesionales. Nos autorizaron y el lunes llega un hospital de campaña en el cual vamos a estar desplegados en Santa Rosalía, en Caracas, prestando la ayuda allí en una escuela, un colegio que se ha adaptado como refugio temporal, 700 personas, sobre la cual pues pensamos prestar la ayuda médica que se requiere en, en este momento”

La coordinación con las autoridades de Venezuela

En medio de la emergencia las autoridades colombianas destacan la respuesta del gobierno de Venezuela que ha permitido el ingreso de todos los países y voluntarios sin problema. Así lo explicó el embajador de Colombia en este país, Milton Rengifo.

“En el primer momento, por supuesto, el caos no se calculaba. Solamente hay que adentrarse en la zona de desastre para, para verificar. Ustedes lo vieron estos días, la magnitud de lo que aquí ocurrió. Una zona muy populosa, muy visitada. Ese era un día festivo, entonces esto estaba repleto de visitantes. Pero quiero decirle que pues ha sido en términos generales de manera coordinada, lo que se preveía se está haciendo y es que hay una coordinación yo creo que muy buena entre las autoridades. Aquí ha llegado mucha gente entre autoridades venezolanas y el sistema de protección civil y mucha delegación extranjera, no solamente países, sino también ONGs han hecho bastante presencia aquí en La Guaira y en Caracas en general.

La fase de reconstrucción

Según contó en los micrófonos de Caracol Radio el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, la ayuda será en maquinaria y personal especializado y ya hay ofrecimientos de varios países.

“Hay una necesidad de maquinaria especializada, es una tarea descomunal. Se calculan 1,2 millones de metros cúbicos de escombros. No solamente el transporte, la llevada, sino el sitio en la cual se van a llevar estos escombros. Solo eso es una operación descomunal, muy importante. Entonces, hay ofrecimiento de maquinaria y ofrecimiento de voluntarios en Colombia que manejan este tipo de maquinarias. Y en lo que tiene que ver el tema social, entonces, pues por supuesto, la asignación de los campamentos, hacernos cargo, estamos evaluando, estamos en permanente contacto con Bogotá, con la Presidencia, Gestión de Riesgo, la Cancillería, evaluando y otras entidades, evaluando el tipo de ayuda, y a qué nos podemos comprometer. Entonces hay que pensar que son aproximadamente 30 mil familias se quedaron sin ninguna protección, sin ningún techo. Y entonces se van a necesitar la recuperación psicológica de tipo social, su permanencia en estos campamentos, por lo menos mínimo seis meses, máximo un año, y la construcción de vivienda. Entonces, ahí las casas prefabricadas. Nosotros tenemos empresas, empresarios, ofrecimientos de donaciones en efectivo y estamos articulando para que podamos, digamos, hacer una presencia importante, ordenada y en la magnitud que la tragedia nos exige”.

La respuesta del Alcalde de Medellín

En medio de la emergencia el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró a través de sus redes sociales que a un grupo de bomberos de la ciudad no les permitían la entrada a Venezuela para ayudar. El embajador Milton Rengifo explicó la situación.

“Estos grupos élites están reconocidos por la ONU y por la magnitud de estos eventos sísmicos se requiere la experticia necesaria, hay unos protocolos ya establecidos. Solo era necesario que el grupo de Medellín avisara a la UNGRD. Finalmente los bomberos fueron asignados a otros espacios porque dada la gravedad de lo aquí acontecido pues se avala el ingreso de grupos muy especializados”.

Colombia seguirá apoyando a Venezuela en este proceso de reconstrucción ante el paso de los dos terremotos y el embajador Milton Rengifo espera que la ayuda se mantenga a mediano y largo plazo.