“Ya se trata de una escalada terrorista”: gobernadora del Chocó tras ataques del ELN

Este fin de semana se desató una ola de violencia en el Chocó por cuenta de una serie de ataques del ELN en varios municipios de ese departamento. Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de esa región, para referirse a la coyuntura.

“Hemos tenido ataques en cinco municipios de manera, prácticamente, coordinada durante estos últimos cuatro días”, aseguró la mandataria departamental en su primera intervención.

Y agregó: “Todo comienza con un ataque en la base militar de La Italia, en San José del Palmar, que es el sur del departamento limitando con el Valle del Cauca, pero en esa zona, que además tiene una conexión interna y en donde hace presencia el ELN, se empiezan a generar otras acciones, la mayoría explosivos que han sido transportados por drones contra la estación de policía de Tadó”.

Según contó, mucho de esos ataques se han dado en el marco del aniversario del ELN.

“Yo obviamente no justifico en ningún tipo de celebración atentar contra la fuerza pública, atentar contra los edificios públicos, atentar contra la estabilidad del pueblo chocoano en este caso, pero hoy ya no está ocurriendo eso, hoy ya no se trata de una celebración de nada, en mi concepto ya se trata de una escalada terrorista en el departamento del Chocó, y por eso he requerido y he solicitado al señor ministro de Defensa un apoyo más”, aseveró.

Finalmente, Nubia Carolina Córdoba aseguró que si no se recibe apoyo en materia de vigilancia, tecnología antidrones, entre otros, no van a poder controlar la situación.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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