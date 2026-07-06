“Por más que quisiera no pude encontrar a mi mamá”: subcomandante de bomberos tras terremoto

El sargento Daniel Franco, subcomandante de bomberos de la Mesa, Cundinamarca, perdió a su mamá y tía en los terremotos de Venezuela. Él viajó durante 9 días a La Guaira a intentar localizar los cuerpos, pero no fue posible.

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¿Pudo encontrar el cuerpo de su madre?

El Subcomandante dijo a Caracol Radio en el programa 6AM W con Julio Sánchez Cristo, que: “No, no pude. Por más que quisiera, no pude porque ya guardaron los cuerpos en contenedores”.

Agregó que cuando su mamá salió del edificio, hubo una persona que recuperó el cuerpo y le colocó un tapabocas con su nombre y cédula en el tobillo, “pero yo no encontré ese tapabocas en ninguna foto, en ningún cuerpo, por eso se le perdió la pista”.

Situación en Venezuela:

Franco comentó que esto no solo sucedió con el cuerpo de su mamá y su tía, sino que también es algo que está pasando frecuentemente en Venezuela: “allá en el puerto donde yo estuve buscándola, encontré personas en la misma situación, incluso una señora que el sábado encontró el cuerpo, se fue a buscar funeraria y el domingo cuando llegó ya no estaba el cuerpo”.

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Actualización de cifras:

Los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, informó este domingo el gobierno interino que sigue sin ofrecer una cifra de desaparecidos, mientras los voluntarios locales lideran la busca de aquellos que aún están bajo los escombros.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.

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