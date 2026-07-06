“No elaboramos un marco tarifario orientado a subir tarifas”: Directora CRA ante el alza del agua

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Darío Lizcano, gerente financiero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), y Gloria Narváez, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se refirieron al anuncio de un incremento progresivo en las tarifas del servicio de agua potable, el cual se estima que alcanzará un aumento final de alrededor del 25% en la factura de los usuarios residenciales.

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