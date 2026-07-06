Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 jul 2026 Actualizado 17:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“No elaboramos un marco tarifario orientado a subir tarifas”: Directora CRA ante el alza del agua

Gloria Esperanza Narváez, directora de la CRA, aclaró que el nuevo marco tarifario busca reflejar costos eficientes y que el impacto en las facturas dependerá de cada región.

“No elaboramos un marco tarifario orientado a subir tarifas”: Directora CRA ante el alza del agua

“No elaboramos un marco tarifario orientado a subir tarifas”: Directora CRA ante el alza del agua

00:00:0019:25
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Darío Lizcano, gerente financiero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), y Gloria Narváez, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se refirieron al anuncio de un incremento progresivo en las tarifas del servicio de agua potable, el cual se estima que alcanzará un aumento final de alrededor del 25% en la factura de los usuarios residenciales.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir