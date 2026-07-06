“No elaboramos un marco tarifario orientado a subir tarifas”: Directora CRA ante el alza del agua
Gloria Esperanza Narváez, directora de la CRA, aclaró que el nuevo marco tarifario busca reflejar costos eficientes y que el impacto en las facturas dependerá de cada región.
“No elaboramos un marco tarifario orientado a subir tarifas”: Directora CRA ante el alza del agua
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Darío Lizcano, gerente financiero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), y Gloria Narváez, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se refirieron al anuncio de un incremento progresivo en las tarifas del servicio de agua potable, el cual se estima que alcanzará un aumento final de alrededor del 25% en la factura de los usuarios residenciales.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...