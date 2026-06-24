Diputado de Santander anuncia control político al AMB por incremento en la tarifa del agua

Bucaramanga, Santander

En medio de un comunicado que conoció Caracol Radio, el diputado de la Asamblea Departamental de Santander, Wilson Danovis Lozano, anunció que ejercerá control político al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) tras el incremento anunciado para las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado para los usuarios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca.

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El anuncio lo realizó la empresa encargada de dichos servicios públicos en gran parte del área metropolitana. Desde el primero de julio se presentará un incremento que será progresivo en la tarifa del servicio de agua y se empezará a ver reflejado desde la factura del mes de septiembre. Esta decisión se da por el incremento del Índice de Precios al Consumidor y la implementación de la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico n.º 1032 del 2026.

Según explicó el corporado, el aumento podría representar un incremento acumulado cercano al 25,2 % en los costos del servicio, razón por la cual radicó una solicitud formal de información ante el AMB para conocer el sustento técnico y económico de la decisión.

Lozano manifestó su rechazo frente a lo que calificó como un aumento desmedido que afectaría el bolsillo de los santandereanos y aseguró que la ciudadanía debe conocer con claridad qué porcentaje del ajuste corresponde a la inflación y cuál obedece a la metodología tarifaria establecida en la regulación vigente.

Cabe destacar que el AMB aseguró que esta no es una decisión de la gerencia, ni de la alcaldía como mayor accionista, sino del gobierno nacional aplicable a todos los prestadores de servicio, la cual no pueden objetar, modificar o no aplicar.

Dentro de la información solicitada al Acueducto Metropolitano, el diputado pidió detalles sobre la fórmula de cálculo de la tarifa, el comparativo por estratos y niveles de consumo, el cronograma de aplicación gradual del incremento, el esquema de subsidios y contribuciones, así como el estudio tarifario completo que sustenta la medida.

Adicionalmente, el asambleísta anunció que promoverá una audiencia pública de control político en la Asamblea Departamental de Santander, con el propósito de que directivos del AMB expliquen ante la ciudadanía el origen y los efectos del incremento tarifario. Las firmas para la audiencia las recogería mañana jueves 25 de junio.

“Los santandereanos merecen claridad sobre este aumento y quién verificó la cifra anunciada”, señaló el diputado, quien insistió en que el proceso debe desarrollarse con total transparencia.

El incremento se hará de manera gradual desde septiembre hasta febrero del 2027 mientras se hace la transición.