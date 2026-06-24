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24 jun 2026 Actualizado 16:04

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Tarifa del servicio de agua subirá desde septiembre en el área metropolitana de Bucaramanga

El incremento será progresivo hasta en un 25%

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El acueducto metropolitano de Bucaramanga confirmó que desde el primero de julio se presentará un incremento que será progresivo en la tarifa del servicio de agua y se empezará a ver reflejado desde la factura del mes de septiembre. Esta decisión se da por el incremento del Índice de Precios al Consumidor y la implementación de la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico N° 1032 del 2026.

Juan Carlos Suárez, gerente del AMB, indicó que “no es una decisión de la gerencia, ni de la alcaldía como mayor accionista, es del gobierno nacional aplicable a todos los prestadores de servicio y no podemos objetar, modificar o no aplicar”.

Además, indicó que en esta metodología se están reconociendo costos del 2024 y el incremento se hará de manera gradual desde septiembre hasta febrero del 2027 mientras se hace la transición y después se hace lo que disponga nuevamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico.

El incremento será del 25% y será de manera progresiva, comenzando en los $4.900 para estratos 1 y 2.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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