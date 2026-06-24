Tarifa del servicio de agua subirá desde septiembre en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

El acueducto metropolitano de Bucaramanga confirmó que desde el primero de julio se presentará un incremento que será progresivo en la tarifa del servicio de agua y se empezará a ver reflejado desde la factura del mes de septiembre. Esta decisión se da por el incremento del Índice de Precios al Consumidor y la implementación de la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico N° 1032 del 2026.

Juan Carlos Suárez, gerente del AMB, indicó que “no es una decisión de la gerencia, ni de la alcaldía como mayor accionista, es del gobierno nacional aplicable a todos los prestadores de servicio y no podemos objetar, modificar o no aplicar”.

Además, indicó que en esta metodología se están reconociendo costos del 2024 y el incremento se hará de manera gradual desde septiembre hasta febrero del 2027 mientras se hace la transición y después se hace lo que disponga nuevamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico.

El incremento será del 25% y será de manera progresiva, comenzando en los $4.900 para estratos 1 y 2.