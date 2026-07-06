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06 jul 2026 Actualizado 18:50

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Murió el exmagistrado Alberto Yepes Barreiro, referente del derecho en Colombia

Este domingo 5 de julio se confirmó el fallecimiento de Alberto Yepes Barreiro, exmagistrado del Consejo de Estado, colegial y profesor de la Universidad del Rosario.

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El exmagistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes Barreiro, falleció el domingo 5 de julio, según un comunicado del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas.

Este jurista era considerado uno de los principales especialistas en derecho electoral en el país y su muerte, tras enfrentar problemas de salud, provocó numerosas expresiones de condolencias de diversos sectores de la rama judicial, la academia y la comunidad legal.

Se graduó como abogado en la Universidad del Rosario, donde también completó una especialización en Derecho Procesal y recibió el reconocimiento de colegial de número. Durante su tiempo en el Consejo de Estado, Yepes formó parte de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Su trayectoria también lo llevó a ser parte de la Misión Electoral Especial en 2017.

En 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo recordamos su papel en decisiones judiciales de gran trascendencia nacional. En una de sus intervenciones, el magistrado Yepes aclaró con rigurosidad el funcionamiento interno de la corporación judicial.

El exmagistrado reconoció que la Constitución es el “encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos”, por lo que cualquier determinación de altas cortes como el Consejo de Estado o la Corte Constitucional inevitablemente genera repercusiones en el ejercicio del poder y la confrontación de ideas.

Reviva la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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