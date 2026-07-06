“Los jueces no pueden perder autonomía ni someterse al vaivén político”: presidenta de la Corte

La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, aseguró que hay que defender la Constitución y la independencia de los jueces, sin que sus decisiones sean sometidas a las presiones políticas o de los gobiernos de turno.

El pronunciamiento de la magistrada se dio en el marco de la celebración de los 35 años de la promulgación de la Carta Política.

“La independencia judicial es el pilar de este edificio. Si los jueces perdemos la autonomía para fallar y nos sometemos al vaivén de las pasiones políticas o a las presiones de los poderes de turno, la Constitución se convierte en un pergamino inútil”, aseguró la magistrada Meneses.

También dijo que defender a la Corte es proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos.

“Defender a la Corte no es defender a las personas que circunstancialmente ocupamos estas magistraturas, es defender el derecho del ciudadano de a pie a encontrar un límite infranqueable frente a los abusos del poder. Todos los servidores públicos estamos vinculados a la más alta responsabilidad de un actuar ético subordinado a los mandatos de la Carta Política. Para concluir, regresemos la mirada a la literatura que nos identifica”, dijo.