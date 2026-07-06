El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Eso solo está en la mente del presidente”: alcaldesa de Cajicá sobre insultos a la madre de Petro

Cundinamarca

Por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio pasó la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome, para hablar sobre un trino del presidente Gustavo Petro , en el que según él, la alcaldesa insultó a su madre.

“A mi madre de 83 años, Clara, la alcaldesa de Cajicá le dijo ”bruja y vieja HP” mi madre vive en Cajicá desde antes que la alcaldesa de Cajicá, lograron sacar al coronel de la policía del pueblo solo porque le prestaba seguridad. Siendo buena vecina hicieron un plantón insultándola al frente de su casa que tiene desde hace 45 años. Le exijo a la policía, los videos de ese hecho que nunca me informaron“, señaló el presidente.

Ante estas afirmaciones, Jacome aseguró que no sabe de dónde saca esta información el presidente Petro, ya que nunca ocurrió algo así.

“Daña mi buen nombre”

“La verdad muy extrañada de este trino que saca el señor presidente de la República. Me deja muy sorprendida y también daña mi buen nombre porque he sido una mujer respetuosa y más con los adultos mayores”.

Añadió que por el contrario, siempre ha tenido una buena relación con la madre del presidente, Clara Nubia Urrego, y que la ha visitado en su despacho varias veces.

“He tenido buena relación con la señora que en varias ocasiones me ha visitado y es una señora muy querida. Nunca he tenido ningún problema”.

Desmiente protestas en la residencia de la madre de Petro

Sobre el plantón, que según afirma Petro los vecinos de su madre hicieron, la alcaldesa también desmiente esta versión.

“No le han hecho ninguna protesta. Hablé con el comandante de la policía y nadie tiene conocimiento de que haya tenido protesta en su casa”, señaló.

Agregó que también duda de que alguien haya tratado mal a la madre del presidente.

Sobre la salida de un coronel de la Policía de Cajicá que le brindaba seguridad a la señora Clara Nubia Urrego, la alcaldesa explicó que este servicio lo brinda la Presidencia de la República.

“La seguridad de la señora Clara siempre ha estado en manos de la Presidencia de la República, del esquema de seguridad de Presidencia. La policía hace visita permanente como segundo tema de seguridad y protección”.

Acciones legales

La mandataria local afirmó que también tomará acciones legales contra el presidente Petro ante estas afirmaciones, que según señala son mentira.

“Yo no puedo permitir que una autoridad como él vaya a denigrar de esa manera de Fabiola Jacome, más cuando la comunidad me conoce”.

Pero dijo que sí le preocupa su integridad física ante posibles reacciones de los seguidores del presidente en el municipio.

“Él en Cajicá tiene muchos seguidores y el Pacto Histórico tiene muchos seguidores. Ahora con la convocatoria que tienen el 20 de julio a la desobediencia civil vengan a atentar contra las instituciones del municipio y contra Fabiola Jacome”, aseguró.