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Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte, presentó su renuncia y dejará el cargo el 7 de agosto

Caracol Radio conoció en primicia que este miércoles, 1 de julio, Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte, presentó su renuncia y dejará el cargo el 7 de agosto.

Por medio de una carta, la funcionaria saliente le agradeció la confianza al presidente Gustavo Petro.

“Agradezco su confianza y designación en esta importante cartera que posibilitó haber entregado no solo mi capacidad profesional, sino mi convicción absoluta de servir a Colombia con integridad y amor por lo público”, escribió.

MinComercio, Diana Morales, está aspirando a un cargo en el Congreso de la República

Por otro lado, se conoció también que Diana Morales, ministra de Comercio, está aspirando a un cargo en el Congreso de la República.

La funcionaria estaría aspirando a llegar a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y, de hecho, ya está en lista de preseleccionados.

Esta es la renuncia de Patricia Duque a su cargo de ministra del Deporte:

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