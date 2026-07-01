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01 jul 2026 Actualizado 15:22

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Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte, presentó su renuncia y dejará el cargo el 7 de agosto

Además, se conoció que la ministra de Comercio, Diana Morales, está aspirando a un cargo en el Congreso de la República y, de hecho, ya está en lista de preseleccionados para el puesto que estaría aspirando obtener.

Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte, presentó su renuncia y dejará el cargo el 7 de agosto

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Caracol Radio conoció en primicia que este miércoles, 1 de julio, Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte, presentó su renuncia y dejará el cargo el 7 de agosto.

Por medio de una carta, la funcionaria saliente le agradeció la confianza al presidente Gustavo Petro.

“Agradezco su confianza y designación en esta importante cartera que posibilitó haber entregado no solo mi capacidad profesional, sino mi convicción absoluta de servir a Colombia con integridad y amor por lo público”, escribió.

MinComercio, Diana Morales, está aspirando a un cargo en el Congreso de la República

Por otro lado, se conoció también que Diana Morales, ministra de Comercio, está aspirando a un cargo en el Congreso de la República.

La funcionaria estaría aspirando a llegar a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y, de hecho, ya está en lista de preseleccionados.

Esta es la renuncia de Patricia Duque a su cargo de ministra del Deporte:

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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