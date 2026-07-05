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05 jul 2026 Actualizado 19:01

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En dos meses estaría desmontado el teleférico de Buenavista, Quindío, el lugar será parque turístico

Así lo confirmó el alcalde de localidad Jhon Steban Aristizábal

Jhon Steban Aristizábal, alcalde de Buenavista, Quindío

Jhon Steban Aristizábal, alcalde de Buenavista, Quindío

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En dos meses se establecería un parque turístico en el municipio de Buenavista en el Quindío tras desmonte de teleférico que nunca funcionó y que se había convertido en un elefante blanco.

En dos meses se establecería un parque turístico en el municipio de Buenavista tras desmonte de teleférico

Recordemos que fueron muchos años de impacto negativo para el municipio cordillerano por la falta de funcionamiento del teleférico y en articulación con la gobernación departamental inician el proceso de desmonte.

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El alcalde de Buenavista, Jhon Steban Aristizábal se mostró feliz porque considera toda la situación afectaba la imagen del municipio, sin embargo, ya con el desmonte apuntan a transformar el proyecto para fortalecer el turismo.

Dijo que por fin tras 20 años se vuelve una realidad de la mano con la secretaría de infraestructura y la empresa Sky cable por lo que todo el proceso se llevará a cabo en un tiempo de dos meses para lograr transformar el espacio en un gran mirador.

Es de anotar que el teleférico contaba con dos vagones, cada uno tenía capacidad para ocho personas y una inversión inicial del proyecto de 3 mil millones de pesos.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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