En el Quindío, hombre que disparó arma traumática contra la policía resultó herido y fue capturado

Armenia

En el Quindío un hombre que disparó su arma traumática contra uniformados de la Policía durante un procedimiento resultó herido por la respuesta de los policías y luego fue capturado.

Gracias a la rápida reacción de los integrantes de la Policía Nacional en el municipio de La Tebaida, fue capturado alias “Monedita” de 37 años de edad, quien presuntamente protagonizó una riña y posteriormente atentó contra la humanidad de los uniformados utilizando un arma.

Los hechos se registraron sobre la madrugada del domingo 5 de julio de 2026, cuando la zona de atención atendió un requerimiento ciudadano que alertaba sobre una riña en un establecimiento público. Según la información recibida, un individuo habría intentado agredir a varias personas con un arma cortopunzante, por lo que se inició de inmediato el despliegue de búsqueda.

Durante las labores de localización, los policías ubicaron a un ciudadano que se movilizaba en bicicleta y que coincidía con las características aportadas por la comunidad. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sujeto emprendió la huida, siendo interceptado en el barrio La Campiña. En ese momento, desenfundó un arma y accionó la misma contra los funcionarios policiales.

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La teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda - comandante Departamento de Policía Quindío (E) explicó “Ante la amenaza inminente y con el propósito de proteger su vida y la de los ciudadanos presentes, los uniformados hicieron uso legítimo de sus armas de dotación, logrando neutralizar la agresión y reducir al presunto responsable, quien resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores”

El hombre fue trasladado al Hospital Pío X de La Tebaida, donde recibió atención médica. Durante el procedimiento se le incautó un arma traumática tipo pistola y ocho cartuchos calibre 9 milímetros.

De igual manera evidenciaron que alias “Monedita” registra cuatro anotaciones judiciales, dos de ellas por el delito de homicidio en hechos presentados en 2007 y 2016, una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en un caso del año 2024 y una más por porte ilegal de armas de fuego en 2026.

Una vez surtidos los actos urgentes, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, para que responda por los hechos que se le atribuyen.

La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia o agresión contra los servidores públicos que, en cumplimiento de su deber constitucional, trabajan diariamente por la protección de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana. El respeto por la autoridad constituye un pilar fundamental para la construcción de entornos seguros y el fortalecimiento de la convivencia pacífica.