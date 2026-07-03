Viernes 3 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Hoy habrá pantallas gigantes en la mayoría de plazas y parques de los municipios del Quindío para el partido de la Selección Colombia Foto: Cortesía alcaldía de Quimbaya

Armenia

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55mil Usuarios de la EPS Asmet Salud solo están recibiendo atención de urgencias vitales en los hospitales públicos en el departamento del Quindío esto por la falta de pagos, piden intervención de la Supersalud

Pese a la grave situación que enfrentan cerca de 55 mil usuarios de Asmet Salud en el Quindío, quienes actualmente solo están recibiendo atención por urgencias vitales, el agente interventor de la EPS, Mario Fernando Córdoba, incumplió su asistencia a la mesa de trabajo que él mismo había convocado con carácter urgente junto a la Secretaría de Salud Departamental y los representantes de la red pública y privada de salud.

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La secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila Arcila, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervengan ante esta situación.

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Señaló que, desde hace varios días, clínicas, hospitales e IPS implementaron una contención en la prestación de servicios debido a la alta cartera que mantiene la EPS, la cual asciende a $35 mil millones con la red pública y $43 mil millones con la red privada.

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Como resultado del diálogo y del trabajo conjunto adelantado con los voceros y representantes de las comunidades y los gremios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) definió los lineamientos que permitirán hacer efectivo el beneficio de las tarifas diferenciales para los usuarios de la zona de influencia de los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

Estos lineamientos desarrollan la Resolución No. 20263040024745 del 26 de junio de 2026, expedida por el Ministerio de Transporte, y representan un paso fundamental para materializar los compromisos construidos en las mesas de diálogo social, a partir de las necesidades expresadas por las comunidades y los diferentes actores del territorio.

El documento establece los requisitos mínimos y el procedimiento que deberán cumplir los usuarios para acceder al beneficio de la tarifa diferencial, de acuerdo con la categoría vehicular correspondiente. Con ello, la entidad busca que la implementación de la medida se realice bajo criterios claros, transparentes y equitativos, garantizando que el beneficio llegue a los residentes de las áreas priorizadas y que cumplen con las condiciones definidas.

La medida beneficiará a los usuarios de las categorías IE1, IIE1, IIIE1, IE, IIE, IIIE, IVE, VE, VIE y VIIE en las estaciones de peaje Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales (APM).

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Este es el paso a paso para poder acceder a la tarifa diferencial:

1. Ser residente de ciudades, municipios, corregimientos o veredas aledañas a los peajes en mención.

2. Enviar nombre y apellido, cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo, número de placa de vehículo, peaje al que aplica, dirección de residencia, correo, número de contacto telefónico y autorización de tratamiento de datos.

3. Correos habilitados:

• circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com • tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com• tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com• pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com• sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Cabe resaltar que quienes cumplan con la inscripción y documentos debidamente habilitados podrán gozar de la tarifa diferencial. Durante los dos meses se hará la correcta validación y en caso de no cumplir no podrá contar con los beneficios. La inscripción se podrá hacer durante el mes de julio y/o hasta completar los cupos asignados por cada peaje.

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Se conoce la primera demanda contra la resolución del ministerio de transporte por la tarifa diferencial de los peajes en el eje cafetero, una veeduría radico solicitud de revocatoria por excluir al municipio de Circasia, Quindío.

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío radicó una solicitud de revocatoria directa parcial contra la Resolución 20263040024745 del Mintransporte, por excluir injustificadamente a los habitantes de Circasia y de las veredas funcionalmente integradas con Armenia del beneficio de la tarifa diferencial del Peaje Circasia.

Más información Jueves 2 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Luis Alberto Vargas, presidente de la veeduría señaló “La solicitud sostiene, entre otros aspectos: Posible falsa motivación del acto administrativo. Posible vulneración del principio de igualdad. Posible violación del principio de proporcionalidad. Ausencia de estudios técnicos que expliquen por qué Circasia fue excluida.

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Solicitud de entrega de todos los estudios, aforos, modelos de tráfico y análisis financieros utilizados para adoptar la decisión y Convocatoria de una Mesa Técnica Regional para revisar la inclusión de Circasia y de las veredas rurales integradas con Armenia.

Además, el veedor se pregunta ¿Cómo es posible que el municipio que da nombre al Peaje Circasia haya quedado por fuera del beneficio, mientras otros territorios sí fueron incluidos?

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Los voluntarios de la Cruz roja sección Quindío siguen su labor en la zona de la guaira una de las más afectadas con los dos terremotos en Venezuela A través del programa de Protección de Vínculos Familiares, trabajamos para que las personas afectadas por la emergencia en Venezuela puedan volver a comunicarse con sus seres queridos y aliviar la incertidumbre con el lema “Porque mientras una familia siga esperando una respuesta, nuestra labor continúa”

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La Policía del Quindío aclaro que el video que ha circulado en redes sociales sobre un altercado entre uniformados y la comunidad en el barrio Miraflores de Armenia se presentaron el 19 de junio del año 2026 y no en las ultimas horas como se informó en algunos portales y redes sociales.

A través de un comunicado la policía explicó que Este hecho se presentó el pasado 19 de junio del año 2026, cuando los uniformados adelantaban labores de prevención, control y registro a personas en el sector, seguidamente, se escucharon varias detonaciones a corta distancia, lo que motivó una rápida verificación en el sector.

Durante la intervención fueron abordados dos ciudadanos, uno de los cuales asumió una actitud agresiva contra los uniformados, profiriendo insultos y en un estado de exaltación escupe el rostro al funcionario que se encontraba dialogando para controlar la situación.

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Ante este comportamiento, los uniformados aplicaron de manera proporcional y diferencial los protocolos establecidos para controlar la alteración del orden y garantizar la seguridad de los presentes.

Posteriormente, un grupo aproximado de 20 personas del sector intentaron impedir el procedimiento, por lo que, al no existir condiciones de seguridad adecuadas, se efectuó el traslado del ciudadano hacia el CAI Constitución mediante vehículo institucional.

Una vez en las instalaciones policiales, se impuso una orden de comparendo por comportamiento contrario a la convivencia, contemplado en el artículo 35, numeral 6, de la Ley 1801 de 2016. Tras culminar el procedimiento administrativo correspondiente, el ciudadano se retiró de las instalaciones.

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La Policía de Tránsito y Transporte del Quindío, incautó 50 kilos de marihuana en un vehículo utilizado para el transporte de encomiendas.

Los hechos se registraron en el kilómetro 15+800 metros en la vía Armenia – Pereira vereda cruces zona rural del municipio de Filandia, allí se realizó la señal de pare a un camión de servicio de transporte de mercancías, hallando en su poder tres cajas de cartón que contenían 50 paquetes envueltos en vinipel y cinta de color café, que en su interior contenía marihuana.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, este tipo de estupefaciente era transportado desde la ciudad de Cali con destino a la capital de Risaralda bajo una guía de transporte, este tipo de sustancia fue incautada y dejada a disposición de autoridad competente para su destrucción.

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El alcalde de Armenia evidenció que son altas las expectativas con el nuevo Gobierno Nacional, las dobles calzadas entre los proyectos de mayor relevancia

El mandatario local James Padilla dijo que desde Asocapitales han entablado conversaciones ante la elección del nuevo gobierno nacional para lograr una ruta de trabajo articulado.

Manifestó que conocen de primera mano que habrá un recorrido del presidente electo, Abelardo de la Espriella a las diferentes regiones del país por lo que espera en el marco de dicho proceso pueda socializar los proyectos más relevantes para la ciudad.

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Exaltó que entre los proyectos clave están las dobles calzadas como es Armenia- Calarcá, Armenia- Montenegro que apuntan al desarrollo de la región y también en materia de seguridad entendiendo que ha sido álgida la problemática por los homicidios derivados por el tráfico de estupefacientes.

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Las autoridades de salud en el Quindío alertan por las gastroenteritis por deshidratación en el marco del Fenómeno de El Niño

Frente a las altas temperaturas y la advertencia de un Fenómeno de El Niño fuerte se generan las recomendaciones por parte de las autoridades de salud para evitar las afectaciones.

Precisamente la gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño indicó que el Fenómeno causa alteraciones en el estado de salud puesto que han evidenciado en el servicio de urgencias pediátrica situaciones relacionadas con las gastroenteritis que tienden a desarrollarse más rápido por la deshidratación.

Envío un llamado especial a los padres de familia es mantener al tanto de los menores de edad sobre cualquier caso de gastroenteritis, vómito, diarrea y así de manera inmediata iniciar el proceso de hidratación. Enfatizó que es fundamental cuidar la alimentación de los niños entendiendo que el agua debe tener un tratamiento en casa porque hay estudios que revelan que el agua consumida directamente sin tratar puede causar afectaciones gástricas para los menores.

Además, envío un llamado especial a la comunidad en general por las actuales condiciones climáticas para que usen protector solar o por ende una sombrilla puesto que desde el área de dermatología ha aumentado la frecuencia de cáncer de piel.

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El fenómeno de El Niño, cuya intensidad se ha visto favorecida por los efectos del cambio climático, podría generar impactos sobre las aves residentes y migratorias del Quindío al disminuir la producción de frutos en especies forestales que constituyen una de sus principales fuentes de alimento.

Árboles como los yarumos y los cauchos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas al producir frutos de manera asincrónica durante gran parte del año, garantizando alimento para numerosas especies de aves. Sin embargo, durante episodios intensos como el denominado Súper Niño, esta producción puede reducirse significativamente, afectando la disponibilidad de recursos alimenticios para la fauna silvestre.

“Existe el mito de que siempre hay abundancia de comida en los ecosistemas quindianos. En parte es cierto, pero cuando ocurren fenómenos climáticos extremos, la capacidad de resiliencia de los ecosistemas disminuye considerablemente.

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Las plantas reducen su producción de frutos y esto obliga a las aves a modificar sus hábitos alimenticios, recurriendo incluso a las partes blandas de las plantas. Esa plasticidad alimenticia tiene un límite”, explicó Sergio Murcia, biólogo y ornitólogo quindiano.

El especialista indicó que esta situación podría afectar tanto a las especies residentes como a las aves migratorias que cada año llegan al departamento para descansar y alimentarse durante sus recorridos. Incluso, investigaciones científicas han documentado casos en los que algunas especies presentan déficit calórico como consecuencia de la escasez de alimento asociada a fenómenos climáticos extremos.

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En dos meses se establecería un parque turístico en el municipio de Buenavista tras desmonte de teleférico

Recordemos que fueron muchos años de impacto negativo para el municipio cordillerano por la falta de funcionamiento del teleférico y en articulación con la gobernación departamental inician el proceso de desmonte.

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El alcalde de Buenavista, Jhon Steban Aristizábal se mostró feliz porque considera toda la situación afectaba la imagen del municipio, sin embargo, ya con el desmonte apuntan a transformar el proyecto para fortalecer el turismo.

Dijo que por fin tras 20 años se vuelve una realidad de la mano con la secretaría de infraestructura y la empresa Sky cable por lo que todo el proceso se llevará a cabo en un tiempo de dos meses para lograr transformar el espacio en un gran mirador.

Es de anotar que el teleférico contaba con dos vagones, cada uno tenía capacidad para ocho personas y una inversión inicial del proyecto de 3 mil millones de pesos.

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Empresas Públicas de Armenia EPA continúa durante el mes de julio con las labores de poda de árbol urbano en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de contribuir a la conservación del arbolado, la seguridad de la comunidad y el adecuado mantenimiento del espacio público.

Las intervenciones se realizarán, de acuerdo con las condiciones climáticas y la disponibilidad operativa, en la avenida Centenario, el barrio Las Américas y el barrio El Prado, priorizando las especies que requieran este tipo de mantenimiento.

Desde la Subgerencia de Aseo de EPA se recuerda que todas las labores de poda se ejecutan únicamente en zonas urbanas y de uso público, y cuentan con el respectivo permiso silvicultural expedido por la autoridad ambiental competente, la validación de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD), cuando corresponde, y la georreferenciación realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Además, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, EPA aprovecha entre el 60 % y el 70 % aproximadamente de los residuos vegetales generados durante las podas.

El material es procesado mediante chipeado en el lugar para convertirlo en mulch o acolchado, que posteriormente se utiliza en la base de los árboles, favoreciendo la retención de humedad, el aporte de nutrientes y el bienestar de la fauna.

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El Centro Escucha de Armenia cumplió una década de funcionamiento como estrategia de reducción de riesgos y daños para personas con consumo de drogas por vía inyectada, consolidándose como un espacio de atención integral que busca proteger la salud y dignificar la vida de esta población.

La estrategia, liderada por la Alcaldía de Armenia y que opera en el barrio Miraflores, responde a las estadísticas que ubican a la ciudad entre las siete del país con presencia de este tipo de consumo. Allí se brinda atención psicosocial, orientación sobre derechos, entrega de material higiénico para inyección y acompañamiento para promover prácticas de menor riesgo y el acceso a la oferta institucional.

Ruby Henao Gil, psicóloga, coordinadora del Centro Escucha de Armenia dijo que anualmente, el programa beneficia entre 200 y 220 personas, en su mayoría habitantes de calle, confirmando el compromiso de la Administración Municipal con una atención basada en la salud pública, la inclusión y el respeto por la dignidad humana.

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Mañana sábado 4 de julio a las 2:00 PM en la Cinemateca de Salento, Quindío será el lanzamiento oficial del documental “Cuando la búsqueda se hace palabra: El eco de sus voces” una producción de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD que visibiliza el rol fundamental de los aportantes de información en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia.

Una mirada profunda al proceso de la verdad y la memoria, presentada desde la pantalla grande en el marco del Festival Internacional de Cine en las Montañas.

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Desde la alcaldía de Armenia informaron que La jornada de atención al público cambia hoy viernes 3 de julio, y la entidad que estará abierta a los ciudadanos desde las 7:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde en jornada continua. La modificación parcial obedece a las actividades programadas por el día del Servidor Público.

Es de aclarar que este cambio, que se realizó a través del decreto 172 del 2026, que no modifica los turnos de servidores públicos que están sujetos a sistema de turnos como los integrantes del Bomberos Oficiales de Armenia, agentes de tránsito, auxiliares administrativos, personal de servicios generales y celadores que se desempeñan en las instituciones educativas.

Respecto a aquellos servidores de la Secretaría de Educación, las comisarías de familia, y las inspecciones de convivencia y paz rural y urbano, adscritas a la Secretaría de Gobierno y Convivencia quedan incluidas en la modificación parcial de la jornada.

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Con el propósito de fortalecer la protección y el desarrollo de la primera infancia en el departamento, Comfenalco Quindío inaugura oficialmente el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), una moderna infraestructura ubicada en el Complejo Turístico y Deportivo Soledén, concebida para ofrecer ambientes seguros, protectores y estimulantes que favorecen el aprendizaje y el bienestar de los niños.

La infraestructura, de 3.800 metros cuadrados, cuenta con aulas para procesos pedagógicos, comedor, cocina industrial, teatrino, auditorio, zonas de recreación, espacios administrativos y baterías sanitarias, en un entorno rodeado de naturaleza que favorece el aprendizaje a través de la exploración y el juego.

El CAIPI representa un importante avance en la consolidación de servicios especializados para la primera infancia y permite brindar atención integral, completamente gratuita, a 240 niños desde 3 años hasta 4 años, con 11 meses y 29 días, pertenecientes principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad social y económica de la comuna 1 de Armenia, el corregimiento El Caimo y el municipio de La Tebaida.

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El servicio se desarrolla con recursos del Fondo para la Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ) y responde a un enfoque de derechos que garantiza el desarrollo de los menores, acompañamiento familiar, atención en salud y nutrición, ambientes protectores y seguimiento permanente por parte de un equipo interdisciplinario.

El director administrativo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes Salazar, afirma que: “la razón de nuestra Caja es aportar al desarrollo humano y social del Quindío. Con el CAIPI reafirmamos que la compensación familiar es una herramienta para cerrar brechas, fortalecer el tejido social y ofrecer a los niños en condición de vulnerabilidad un entorno seguro, afectuoso y de alta calidad que impulse su desarrollo integral, contribuyendo además en la construcción de un futuro con mayores posibilidades para las familias”.

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Todo está listo para el Desfile de la Quindianidad mañana sábado 4 de julio a partir de la 2:00 p.m., saliendo del parque Los Fundadores, de Armenia, en el marco de las celebraciones por los 60 años de creación del Quindío.

El Gobierno departamental abrirá el desfile con la comparsa de La Quindianidad; igualmente estarán presentes expresiones culturales como la tradicional Familia Castañeda y el Coroteo Campesino.

También se espera la presencia del Ejército Nacional con su parque de vehículos militares, al igual que entidades como la Policía, la Cruz Roja, Defensa Civil, los bomberos y el grupo Scout, que harán de este evento un bello espectáculo que enmarca la tradición, la idiosincrasia y otra serie de valores que demuestran una vez más que en el Quindío florece la cultura.

El recorrido iniciará en el Parque Los Fundadores -en la calle 4 Norte con avenida Bolívar- y tomará la carrera 14 en sentido norte-sur, pasando por el puente del centro comercial Bolívar, para doblar a la derecha por la calle 9 y así tomar la carrera 15; desde este punto, se avanzará por dicha vía hasta la calle 21, girando allí a la Plaza de Bolívar de Armenia, donde culminará

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Buenas noticias, Teatro Azul de Armenia ganó la Beca de Internacionalización 𝘊𝘰𝘭𝘰𝘮𝘣𝘪𝘢 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘔𝘶𝘯𝘥𝘰 de Ministerios de las Culturas para representar al país en el Ubumuntu Arts Festival, realizado en la ciudad de Kigali (Ruanda en Africa. Este festival promueve la humanidad, la reconciliación y la sanación social a través del arte.

Teatro Azul presentará en Africa la obra “Hominum, perdón por ser” una de las más reconocidas obras teatrales, precisamente este fin de semana se presentará esta función en la sede de teatro azul en Armenia hoy viernes 3 de julio y mañana sábado 4 de julio a las 7y30 de la noche, más información y venta de boletería al WhatsApp: 318 7899582

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En deportes, En la plaza de Bolívar de Armenia habrá pantalla gigante para que los hinchas de la selección Colombia puedan ver el partido de la tricolor ante Ghana en el mundial 2026

Este espacio, promovido por el gobierno departamental, la secretaría de Cultura e Indeportes hace parte de la programación de los 60 años de fundación del departamento y es una oportunidad para unir a los quindianos en torno al amor por la camiseta en esta copa mundo.

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Según la Cámara de Comercio de armenia y el Quindío La proyección de crecimiento estimada del 26 % en ventas de los empresarios quindianos durante el Mundial de Fútbol 2026, superaría la proyección nacional de Asobares, que se ubica en 23,5 %.

El impacto económico beneficiaría a sectores como gastronomía, supermercados, tiendas de barrio, misceláneas, ventanillas, tecnología, confecciones, publicidad, transporte y logística.

Más de la mitad de los empresarios encuestados consideran que la principal oportunidad del Mundial será el incremento de las ventas y la captación de nuevos clientes.

La participación de la Selección Colombia genera grandes expectativas para el sector empresarial del Quindío. El sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío reveló que los empresarios esperan un crecimiento promedio del 26 % en sus ventas durante el campeonato, impulsado por el consumo y las reuniones sociales que tradicionalmente generan los partidos de la Selección Colombia

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El sondeo de la Cámara de comercio, evidencia que el impacto económico del evento deportivo impacta diversos sectores como:

En el sector gastronómico: El 56 % de los empresarios manifestó que habilitará espacios para que sus clientes disfruten de los encuentros deportivos, mientras que un 59 % considera que el Mundial aumentará, de manera significativa o moderada, la afluencia de clientes a sus establecimientos.

Consumo en los hogares: Se perfila como un importante dinamizador económico: las proyecciones indican que las ventas de los supermercados podrían crecer entre un 12 % y un 18 %, especialmente en categorías como bebidas, snacks, carnes y productos para compartir.

Sector tecnológico: Podría registrar incrementos cercanos al 22 %, gracias a la renovación de televisores, sistemas de sonido y equipos de entretenimiento.

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La Secretaría de Salud departamental del Quindío invita a la ciudadanía a adoptar prácticas seguras y responsables en el consumo de alimentos y bebidas con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol 2026, con el propósito de proteger la salud de las familias quindianas y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, así como intoxicaciones asociadas al consumo de productos ilegales, adulterados o de procedencia desconocida.

Esto debido a que, durante eventos deportivos de gran afluencia, aumenta el consumo de alimentos preparados y bebidas alcohólicas, por lo que se recomienda adquirir estos productos únicamente en establecimientos formales y autorizados; verificar que cuenten con etiquetado completo, fecha de vencimiento vigente, número de lote e información del fabricante;

además de revisar que los empaques, envases, sellos y tapas no presenten alteraciones. Asimismo, se insiste en mantener la cadena de frío cuando sea necesario y abstenerse de consumir productos con características inusuales en su olor, color, sabor o apariencia.

la secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila. Por su parte, Daniela Correa Giraldo, referente de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Alimentos y Bebidas, señala: “Es fundamental revisar siempre las fechas de vencimiento, el estado de los empaques y que las bebidas alcohólicas conserven sus sellos y tapas originales. Estos detalles permiten identificar posibles irregularidades y reducir el riesgo de consumir productos adulterados”.

Finalmente, la entidad invita a la comunidad a reportar de manera oportuna ante las autoridades sanitarias cualquier sospecha relacionada con alimentos o bebidas adulteradas, fraudulentas o que representen un riesgo para la salud, reiterando que la prevención y la compra en establecimientos autorizados son las principales herramientas para disfrutar de esta fiesta deportiva de manera segura.

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Tras una visita de supervisión al Coliseo La Patria, de Armenia. La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, evidenció el avance de las obras de mejoramiento y mantenimiento que se ejecutan en este escenario deportivo, con el propósito de poner nuevamente al servicio de la comunidad un espacio digno, seguro y funcional para la práctica del deporte y la recreación.

Entre las intervenciones se destacan el mantenimiento de cubiertas, pintura y graderías, así como la adecuación de un sistema de filtros para solucionar el problema de acumulación de agua en la cancha. De acuerdo con lo proyectado, el escenario estará habilitado durante el segundo semestre de este año para el disfrute de los habitantes de los barrios aledaños