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06 jul 2026 Actualizado 14:24

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Lara sobre mesas de paz: Al narcotráfico le corresponde el sometimiento, no un tratamiento político

Rodrigo Lara aseguró que el nuevo gobierno exigirá el sometimiento estricto a la justicia de todas las organizaciones criminales, a las cuales calificó como delincuencia común dedicada al narcotráfico.

Lara diálogos de paz: “Al narcotráfico le corresponde el sometimiento, no un tratamiento político”

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En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ratificó la postura que adoptará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella frente a la política de seguridad y los procesos de paz en Colombia.

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De acuerdo con las declaraciones de Lara, se pondrá fin inmediato a las mesas de diálogo vigentes y se exigirá el sometimiento a la justicia de todas las organizaciones criminales, a las cuales calificó como delincuencia común dedicada al narcotráfico.

El ministro designado criticó la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro, diseñada, a su juicio, para encubrir un pacto de impunidad con las principales estructuras del narcotráfico.

Para Lara, los decretos de cese al fuego unilaterales maniataron la acción de la fuerza pública y del Estado. En ese sentido, reiteró que la administración de De la Espriella acabará las mesas de diálogo de paz una vez inicie su mandato.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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