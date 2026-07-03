Gobierno reconoce nuevo reto de seguridad por disidencias de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

El Gobierno advirtió sobre un nuevo escenario de complejidad en materia de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, tras la aparición de una presunta disidencia denominada “La Nueva Generación”, que habría surgido de la estructura criminal de Los Costeños.

El delegado del Gobierno nacional para la Paz Urbana en Barranquilla, Camilo Pineda, explicó que este fenómeno no es reciente y que viene siendo identificado desde el año pasado, como parte de un proceso de fragmentación de organizaciones delincuenciales tradicionales en la región.

Según el funcionario, tanto en ‘Los Costeños’ como en ‘Los Pepes’ se han venido registrando rupturas internas que han derivado en la aparición de subgrupos que actúan de manera independiente de los liderazgos históricos, lo que ha complejizado el mapa criminal en el territorio.

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Pineda señaló que esta división de las estructuras ilegales representa un reto significativo para las autoridades, debido a la dificultad para identificar cadenas de mando, formas de operación y fuentes de financiación de las nuevas células criminales.

“Desde el año pasado se vienen identificando subgrupos no solo de Costeños sino también de Pepes que han decidido, independizarse de los liderazgos de los dos líderes naturales de estas organizaciones. Eso sin duda alguna representa un reto para la política de seguridad de las autoridades locales, para la política de seguridad del Gobierno nacional, porque en la medida en que se atomizan o aparecen nuevos grupos es mucho más difícil identificar el origen de los mandos”, explicó el delegado.

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Añadió que la aparición de nuevas estructuras implica un desafío adicional en materia de inteligencia: “Quiénes son los mandos, quiénes están a cargo del control de estas subestructuras y, por lo tanto, yo creo que ahí el nuevo Gobierno nacional y las autoridades territoriales tienen un rol o una obligación en materia de inteligencia para poder prever la ocurrencia de delitos y la aparición de nuevas estructuras en el territorio”.

Finalmente, el funcionario aseguró que uno de los principales avances del equipo de Paz Urbana ha sido la construcción de una hoja de ruta orientada a enfrentar los fenómenos de violencia y reconfiguración criminal en Barranquilla y su área metropolitana.