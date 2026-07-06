“Nadie está por encima de la ley”: Rodrigo Lara sobre un eventual juicio al presidente Gustavo Petro

Rodrigo Lara, quien fue anunciado como próximo ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, se pronunció en 6AM W de Caracol Radio sobre las declaraciones del coordinador del empalme, Carlos Alonso Lucio, relacionadas con un eventual juicio político al presidente Gustavo Petro.

“Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes en ejercicio y menos los expresidentes de la República”, dijo.

El futuro ministro explicó que, a su juicio, cualquier jefe de Estado debe responder tanto en el plano político como, si existen méritos, ante la justicia ordinaria: “Tiene que haber siempre un juicio político, que es básicamente un ejercicio de responsabilidad política. Y naturalmente también, como cualquier ciudadano, nadie está exento de ser objeto de una investigación de tipo criminal”.

Lara aseguró que uno de los principales asuntos que deberá ser objeto de revisión es la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno del presidente Petro. Según dijo, esta política terminó favoreciendo el fortalecimiento de estructuras criminales.

“Debe haber una valoración política de lo que ha significado esta ‘Paz Total’. Estamos ante un pacto con todas las organizaciones del narcotráfico”, mencionó.

Además, sostuvo que el modelo implementado durante los últimos años permitió que varios grupos armados ilegales ampliaran su control territorial.

“Lo que fue supuestamente un proceso de paz resultó siendo básicamente un marco legal de decretos que lo único que hizo fue maniatar la acción del Estado, declarar ceses unilaterales y garantizarles a estas organizaciones la impunidad total y absoluta”, afirmó.

De igual manera, cuestionó la labor del excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y afirmó que algunas decisiones del Gobierno permitieron fortalecer a organizaciones criminales que, según él, nunca se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016.

“Es muy grave. Esto no es un error político, es un acto contra el Estado y los principios más importantes del Estado colombiano”, dijo.

“Hay una izquierda extraordinariamente radical, que es la del doctor Iván Cepeda y la de Danilo Rueda (...) Para ellos es normal que coexista la lucha democrática con la existencia de estas organizaciones en el territorio. No hay otra manera de explicar racionalmente un marco de negociación y de garantía para la existencia impune de estas organizaciones (...) Se les somete a centenares de colombianos al arbitrio y a la dictadura de narcotraficantes en armas, que solo pueden administrar a poblaciones enteras mediante el terror y la violencia sórdida”, añadió.

Finalmente, Lara insistió en que la transición entre gobiernos debe desarrollarse dentro del marco institucional y reiteró que el próximo mandato de Abelardo de la Espriella se realizará respetando la Constitución, pero sin renunciar a investigar las actuaciones de la administración saliente.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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