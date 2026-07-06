Vonlanthen dio su pronóstico para el juego Colombia-Suiza por el Mundial: “Espero empate y penales”

Tras una destacada carrera con la selección de Suiza y más de una década en el fútbol profesional, Johan Vonlanthen analizó el compromiso entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El nacido en Santa Marta , que actualmente se desempeña como asistente técnico del Yverdon-Sport FC, considera que el conjunto europeo llega con una ligera ventaja, aunque anticipa un encuentro muy parejo en Vancouver.

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Para el exdelantero, el equipo dirigido por Murat Yakin tiene las herramientas para asumir el protagonismo del compromiso gracias a su propuesta futbolística. “Para mí, Suiza es sin duda la favorita. Tiene un estilo de juego dominante. Suiza quiere la pelota, quiere controlar el partido, quiere tener el dominio. Con Johan Manzambi, cuentan con un jugador capaz de crear peligro en cualquier momento. Y también tienen mucha calidad en el banco”, afirmó Vonlanthen en declaraciones concedidas a Blick.

No obstante, el exinternacional también resaltó las fortalezas del combinado dirigido por Néstor Lorenzo, especialmente cuando logra recuperar el balón y atacar con velocidad. “Son muy fuertes en esa faceta del juego y cuentan con jugadores increíblemente peligrosos como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez. Y con James Rodríguez, tienen a un jugador capaz de dar pases decisivos y distribuir el balón con eficacia. Será interesante ver cómo Suiza afronta esta potencia al contraataque”, señaló.

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Pese a inclinarse por la selección suiza, Vonlanthen cree que la diferencia entre ambos equipos será mínima y que el clasificado a los cuartos de final podría definirse desde el punto penal. “Espero un empate y una tanda de penaltis. ¡Emoción hasta el final!”, pronosticó el exjugador de 40 años.

Finalmente, el colombo-suizo valoró la fortaleza defensiva que ha mostrado Colombia durante el torneo, aunque considera que al equipo nacional todavía le hace falta un referente ofensivo como el que tuvo en el pasado. “El equipo es muy sólido en defensa, sí. Pero no marca muchos goles. Antes tenían a Falcao, ahora falta un verdadero delantero centro”, concluyó.