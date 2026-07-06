Ordenan arresto de cinco días contra MinTrabajo por respuesta a derecho de petición sobre RTVC

Un juez de la República ordenó arresto de cinco días contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por cuenta del desacato a un fallo de tutela relacionado con una solicitud de información que presentó la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, sobre las actuaciones de esa cartera en RTVC.

En marzo pasado, la congresista radicó un derecho de petición en el Ministerio en el cual incluyó 12 preguntas sobre las investigaciones en curso frente a denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC el cual, si bien fue respondido, no habría resuelto todos los interrogantes planteados por Miranda.

Ante esa situación, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá resolvió el arresto y una multa contra el funcionario.

“DECLARAR que el Sr. ANTONIO SANGUINO PÁEZ, en calidad de MINISTRO DE TRABAJO o quienes hagan sus veces, NO ACATÓ el fallo de tutela de fecha 20 de MAYO de 2026, que amparó el derecho fundamental de petición de la señora KATHERINE MIRANDA PEÑA, donde se ordenó a la NACIÓN- MINISTERIO DEL TRABAJO que, “…en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, resuelva de forma y de fondo, la petición del 24 de marzo de 2026, por medio de la cual se solicita información sobre actuaciones del Ministerio del Trabajo frente a denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC, respondiendo el cuestionario de 12 preguntas contenidas en el derecho de petición, de forma detallada”, señala el fallo.

6AM consultó al ministro, quien respondió que ya fue notificado, pero interpondrá recurso de apelación, pues su cartera sí dio respuesta a la petición, pese a que Miranda no haya quedado conforme con la misma.

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