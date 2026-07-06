SuperSociedades multa a Chevyplan con $ 17 millones por no entregar información sobre reclamos

La Superintendencia de Sociedades sancionó a Chevyplan S.A. con una multa de más de $17.000.000 por no entregar la información que le fue solicitada durante un proceso de inspección.

La actuación se originó a partir de varias quejas presentadas por usuarios de sus planes de autofinanciamiento comercial y, según la entidad, la empresa incumplió su obligación de responder a los requerimientos oficiales.

La sanción, equivalente a más de 1.445,83 Unidades de Valor Básico (UVB), es decir, la medida de valor creada para estandarizar los valores de impuestos, sanciones, topes y obligaciones fiscales que reemplaza al Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) para evitar que los costos suban de manera artificial.

El valor fue impuesto luego de que la SuperSociedades determinara que la compañía se negó a suministrar información necesaria para adelantar las investigaciones y ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control.

El proceso comenzó cuando la entidad recibió diferentes peticiones y reclamaciones de personas vinculadas a los planes de autofinanciamiento comercial ofrecidos por Chevyplan. Como parte del procedimiento, la SuperSociedades trasladó cada uno de estos casos a la empresa para que presentara su versión de los hechos y ejerciera su derecho de defensa.

Sin embargo, de acuerdo con la autoridad, la compañía no respondió los requerimientos dentro de los plazos establecidos. Además, tampoco atendió los recordatorios y controles de seguimiento realizados posteriormente por la entidad para obtener la información pendiente.

¿Cuál fue la respuesta de Chevyplan?

Durante la investigación, Chevyplan explicó que la falta de respuesta se produjo por inconvenientes técnicos en sus sistemas de correo electrónico. No obstante, la SuperSociedades verificó que todas las comunicaciones oficiales fueron enviadas correctamente a los canales registrados por la empresa.

Por esta razón, la entidad de control concluyó que los problemas tecnológicos internos no justifican el incumplimiento de las obligaciones legales de una sociedad vigilada. Aunque estas explicaciones fueron consideradas como un elemento atenuante al momento de definir el valor de la multa, no fueron suficientes para evitar la sanción.

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La SuperSociedades señaló que la conducta de Chevyplan corresponde a lo establecido en el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), norma que contempla sanciones para quienes se nieguen o sean renuentes a entregar información solicitada por una autoridad administrativa.

Además del pago de la multa, la entidad ordenó a la compañía remitir toda la información que aún está pendiente. Para ello, tendrá un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la ejecución de la resolución sancionatoria.