IDU respondió a la Contraloría por investigación en obras del Corredor de la Séptima y Calle 45

‘Tienen derecho a oponerse, pero la obra continúa’: director del IDU sobre corredor de la Séptima

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le respondió a la contraloría, luego de que el ente de control le pusiera la lupa sobre dos obras importantes que están por desarrollarse en la ciudad:el Corredor de la Séptima y la Calle 45.

El director del Idu, Orlando Molano, aseguró que ya comenzaron las obras en la carrera Séptima tras la firma de los contratos correspondientes, con trabajos que iniciaron en el tramo comprendido entre las calles 99 y 127.

Asimismo, afirmó que los grupos de obras de la calle 127 a la 183 y de la 183 a la 200 deben arrancar este año.

Calle 99 a la 24

Orlando Molano también se refirió a los arreglos de la calle 99 a la 24 afirmando que la licitación para desarrollar el proyecto estuvo abierta, pero tuvieron que revocarla por las obras del metro.

“Si arrancábamos las obras del ,metro íbamos a colapsar todo el oriente de la ciudad. Por eso, se tomó la decisión de arrancar las demás obras, después de que las del metro están listas”, dijo Molano.

El director señaló que los ingenieros y arquitectos del IDU revisarán los diseños del proyecto para definir la mejor alternativa y confían en reabrir la licitación a finales de 2027, con el propósito de iniciar las obras en 2028.

El proyecto del Corredor Carrera Séptima es una megaobra de 11,56 km que abarca desde la calle 99 hasta la calle 200. Incluyela construcción de una troncal de dos carriles exclusivos para Transmilenioy 14 estaciones. Además, cuatro carriles para el tráfico mixto.

Calle 45

En cuanto al proyecto de la calle 45, el director del IDU, Orlando Molano, explicó que el contrato fue firmado por la administración anterior y aseguró que el contratista solo alcanzó un avance del 43 % en la ejecución de la obra.

De acuerdo con Molano, el IDU ya puso en marcha una nueva licitación que espera adjudicar entre agosto y septiembre de 2026 para culminar las obras del costado norte de la calle 45.