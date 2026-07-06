Contraloría pone la lupa a obras del Corredor de la Séptima y a la Calle 45 en Bogotá

Bogotá D.C

La Contraloría Distrital continúa en su ejercicio de control con obras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que presentan retrasos e incumplimientos. Esta vez le puso la lupa a dos obras importantes que están en la ciudad: el Corredor de la Séptima y la Calle 45.

Corredor Carrera Séptima

Uno de los proyectos priorizados para revisar la gestión de los recursos públicos es el Corredor Verde de la Carrera Séptima.

“Teniendo en cuenta que las tramos 1 y 2 entre las calles 24 y 99 permanecen sin una definición para su ejecución, tras la revocatoria de los actos de apertura de los procesos de selección”, señaló Verónica Peláez, auxiliar de la Contraloría Distrital.

El proyecto del Corredor Carrera Séptima es una megaobra de 11,56 km que abarca desde la calle 99 hasta la calle 200. Incluye la construcción de una troncal de dos carriles exclusivos para Transmilenio y 14 estaciones. Además, cuatro carriles para el tráfico mixto.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de construcción con frentes de obra activos sobre la Carrea Séptima entre calles 119 y 116 lo que ha generado cierres y desvíos viales temporales en el norte de la ciudad.

Calle 45

El frente de obra en la Calle 45 entre carreras Quinta y Séptima corresponde a una obra de valorización que fue cobrado en 1995 todavía no ha finalizado.

El contrato de esta obra fue caducado y debía finalizar en diciembre de 2025. El avance de la obra ya alcanza el 60% de ejecución y una inversión por más de 20 mil millones de pesos, incluyendo la interventoría.

“Frente a esta situación, la Contraloría adelantará durante el segundo semestre de 2026 una actuación especial de fiscalización para evaluar la gestión fiscal con recursos de valorización”, indicó Peláez.

Desde el ente de control insistieron en que estarán vigilando las decisiones que tome la administración local especialmente frente a estas dos obras.