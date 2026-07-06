Paloma Valencia denuncia que el SENA busca proveer 129 cargos en plena transición de gobierno

En medio del empalme entre el gobierno saliente y el entrante, la senadora del Centro Democrático y excandidata a la Presidencia de la República. Paloma Valencia, denunció que el SENA busca proveer 129 cargos de directores regionales y subdirectores de centro.

La congresista alertó que, a última hora y justo cuando se eligió a Abelardo de la Espriella como presidente, la entidad reactivó la etapa de entrevistas que, a su juicio, “consiste en una evaluación subjetiva que equivale al 15% del puntaje total”.

“Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder. Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario, y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella”, escribió en su cuenta de X.

A propósito, le pidió a la entidad congelar este proceso de selección al asegurar que las instituciones “no pueden convertirse en fortines políticos de salida”.

Igualmente, le hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación a ejercer un control preventivo inmediato, al asegurar que este proceso ya había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades.

Por otra parte, le solicitó al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella preparar las acciones administrativas necesarias para impedir que estos nombramientos, según ella, “terminen condicionando la dirección de una de las instituciones más importantes del país”.

“La institucionalidad no puede utilizarse para dejar cuotas de última hora. La transición debe respetar la voluntad de los colombianos y proteger la transparencia en el manejo del Estado”, concluyó.