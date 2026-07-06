Sube el precio del dólar en Venezuela para HOY 6 de julio de 2026: Así cotizan tasas de cambio

De fondo: Billetes de 100 dólares norteamericanos, en donde aparece la figura de Benjamin Franklin. Arriba a la izquierda está la bandera de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este lunes 6 de julio de 2026, en donde, a su vez, se reporta un alza general en los precios de las divisas internacionales.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 667,05000000 bolívares venezolanos (VES) para este lunes 6 de julio 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($652,97260000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 763,19191650 bolívares.

763,19191650 bolívares. Yuan chino: 98,39656596 bolívares.

98,39656596 bolívares. Lira turca: 14,25354014 bolívares.

14,25354014 bolívares. Rublo ruso: 8,63048259 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 6 de julio de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco R4: 720,8272 para compra - 735,5322 para venta

720,8272 para compra - 735,5322 para venta BBVA Provincial: 653,1539 para compra - 653,0225 para venta

653,1539 para compra - 653,0225 para venta Banesco: 692,9342 para compra - 689,2541 para venta

692,9342 para compra - 689,2541 para venta Banco Exterior: 658,7778 para compra – 718,9859 para venta

658,7778 para compra – 718,9859 para venta Banco Mercantil : 642,1449 para compra - 652,9812 para venta

: 642,1449 para compra - 652,9812 para venta Otras instituciones: 698,3522 para compra - 692,2006 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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