Inglaterra y Noruega clasifican a cuartos de final del Mundial: resumen de la jornada

Noruega e Inglaterra confirmaron su clasificación a las cuartos de final de la Copa Mundial 2026 tras superar con autoridad sus respectivos compromisos de octavos de final. El conjunto noruego dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil, mientras que los ingleses dejaron en el camino a México en un intenso duelo disputado en el Estadio Azteca, asegurando así un atractivo enfrentamiento por un cupo a la semifinal.

Brasil 1-2 Noruega

Noruega dio uno de los grandes golpes de la Copa Mundial 2026 al vencer 2-0 a Brasil y clasificar a las cuartos de final del torneo. En un partido parejo durante la primera mitad, ninguno de los dos equipos logró romper el empate antes del descanso.

En el complemento, Brasil adelantó sus líneas y dejó espacios que fueron aprovechados por el conjunto europeo. Erling Haaland apareció al minuto 79′ para abrir el marcador y, ya en el tiempo de adición, sentenció el compromiso con su segundo gol de la noche. Con este resultado, Noruega elimina a una de las favoritas al título y continúa su camino hacia la Copa del Mundo.

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México 2-3 Inglaterra

Inglaterra aseguró su clasificación a cuartos de final de la Copa Mundial 2026 tras derrotar 3-2 a México en un compromiso muy disputado en el Estadio Azteca. El primer tiempo fue parejo, con ambos equipos presionando alto, aunque los ingleses fueron más efectivos de cara al arco. Jude Bellingham apareció con un doblete a los minutos 36 y 38, mientras que Julián Quiñones descontó para el conjunto mexicano al 42 para mantener la emoción antes del descanso.

En la segunda mitad, Inglaterra sufrió la expulsión de Jarell Quansah al minuto 54, pero aún con un hombre menos logró ampliar la ventaja gracias a un penal convertido por Harry Kane al 60′. México reaccionó con el tanto de Raúl Jiménez al 69′ y buscó el empate hasta el final, aunque la defensa inglesa resistió para sellar el 3-2 definitivo y asegurar su boleto a los cuartos de final del Mundial.