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06 jul 2026 Actualizado 14:26

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“Un insulto a la gente que inventó el fútbol”: Samper Pizano tras reversión de la sanción a Balogun

En entrevista con 6AM W, el periodista Daniel Samper Pizano advirtió sobre el abuso de poder y las decisiones arbitrarias en la FIFA tras el caso del goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun.

“Un insulto a la gente que inventó el fútbol”: Samper Pizano tras reversión de la sanción a Balogun

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En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el periodista y escritor Daniel Samper Pizano compartió sus reflexiones sobre la actualidad del futbol a nivel mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el polémico manejo de sus directivos.

La conversación giró en torno a su columna titulada “Los golazos de la FIFA”, en la cual anticipó los recientes escándalos de decisiones arbitrarias dentro del actual campeonato mundial.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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