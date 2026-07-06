El tráfico de estupefacientes sigue siendo la mayor causa de los homicidios en el Quindío

Armenia

Y es que durante este fin de semana se registraron tres homicidios en el departamento, un doble homicidio en el municipio de Montenegro y otro caso en la capital quindiana por lo que se encienden las alarmas debido a la situación de criminalidad.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez reconoció la problemática y dio a conocer que la mayor afectación está relacionada con el tráfico de estupefacientes puesto que el 80% de los homicidios están relacionados con esa situación y otro 10% son indirectamente debido a riñas en medio del consumo de sustancias.

“Nuestra mayor afectación en el departamento del Quindío es el microtráfico, que nos ha afectado demasiado. Hoy vemos la afectación en las calles, vemos cómo los habitantes de condición de calle consumen, vemos cómo cargan las jeringas para la heroína, vemos cómo venden la droga fácilmente en diferentes lugares, inclusive hasta domicilio. Hemos llegado a capturar porque la droga ya la llevan hasta domicilio y por eso vemos una afectación grande", advirtió.

Enfatizó en que intensifican el trabajo operativo para hacerle frente a la problemática que impacta en la seguridad ciudadana por lo que fortalecen los dispositivos en todo el departamento y a través de los medios tecnológicos.

“El 80% de los homicidios en el departamento del Quindío tienen relación directa con el microtráfico e indirecta un 10% más. Y cuando digo indirecta es porque consumen eh y se presentan riñas, hechos de intolerancia que llevan a la muerte a algunas personas. Entonces estamos trabajando fuertemente. Tenemos dispositivos de seguridad en todo el departamento del Quindío, hemos fortalecido la seguridad con temas tecnológicos en el en el departamento", mencionó.

Añadió: “Hemos tratado de disminuir considerablemente el homicidio, pero tenemos que ser más contundentes sobre todo no tanto en la operatividad de comandos situacionales, sino en la judicialización de estas personas que realmente están haciendo hechos criminales, los que venden, los de las ollas a esos tenemos que dar un golpe contundente".

Es de anotar que la mayoría de las víctimas de los homicidios registran antecedentes judiciales.