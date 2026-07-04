Doble homicidio con arma de fuego en el municipio de Montenegro, Quindío, uno de ellos menor de edad

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Armenia

Doble homicidio en el municipio de Montenegro en el Quindío.

La Policía Quindío reporta que en la noche del viernes 3 de julio sobre las 10:40 de la noche, en zona rural, vía secundaria que conduce del municipio de Montenegro al corregimiento de Pueblo Tapao se presentó el ataque sicarial.

Según el informe en el hecho resultaron heridos mortalmente dos personas identificadas como Brayan Estiben Valencia Ríos de 20 años de edad y el adolescente Juan Esteban Muñoz Salazar de 17 años de edad.

De acuerdo a la información recolectada, al parecer las víctimas se encontraban en el sector conocido como El Mirador, cuando son abordados por dos hombres en una motocicleta quienes los agreden con arma de fuego.

Sobre las víctimas mortales

La policía informa que el adulto víctima, habría retornado del departamento del Chocó hace una semana, donde al parecer se estaría resguardando por posibles amenazas relacionadas con retaliaciones o ajustes de cuentas.

Asimismo, el adolescente presuntamente sería distribuidor de sustancias estupefacientes.

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Además, en el lugar de los hechos se encontró una motocicleta en la cual se movilizaban estas dos personas y varias dosis de estupefacientes.

El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas explicó “Cuando la patrulla policía llega se encuentra dos cuerpos a un a un lado de una motocicleta. Inmediatamente acordonan y realizan todos los actos posteriores a un delito como este. Hay dos personas fallecidas, una persona de 17 años y un mayor de edad, por parte de la Sijín se hacen los actos urgentes, la identificación de los cuerpos. Se cierra la vía para poder realizar este procedimiento y al lugar acuden familiares quienes reconocen e identifican a las víctimas. El caso está en investigación”

Y agregó “Mientras que en el parque principal estaban departiendo más de 3,000 personas justo en el momento en que se acabó el partido de la selección Colombia es que se da este triste suceso, que no tiene relación con los festejos”

La Policía Nacional junto a la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con la ubicación de los responsables.