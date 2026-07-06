Declaran alerta máxima por deuda de $500 mil millones con red hospitalaria del Magdalena

A punto de una crisis económica en la red hospitalaria del Magdalena, así señaló la Gobernación se encuentra la situación en el departamento debido a la cartera pendiente con los hospitales públicos asciende a cerca de $500 mil millones, de los cuales más del 82 % corresponde a las EPS Coosalud, Nueva EPS y Proteger, concentrando la mayor parte de la deuda que hoy afecta el funcionamiento del sistema hospitalario.

A través de un comunicado de prensa la administración departamental, rechazó el incumplimiento en el pago de las obligaciones por parte de varias EPS que operan en el departamento, una situación que mantiene a la Red Pública Hospitalaria al borde de una grave crisis financiera y pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud para miles de ciudadanos.

Según la Gobernación del Magdalena, la disminución de los pagos durante los últimos meses ha generado un fuerte impacto sobre la sostenibilidad financiera de los 26 hospitales públicos, limitando su capacidad operativa, afectando el flujo de recursos para la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la estabilidad laboral del talento humano en salud.

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La administración departamental reconoció el acompañamiento brindado por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, advirtió que las acciones institucionales deben traducirse en resultados concretos mediante el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras por parte de las EPS responsables.

Ante esta situación, la gobernadora del Magdalena Margarita Guerra exigió el pago inmediato de la cartera adeudada y solicitó la instalación urgente de una mesa de trabajo. “Con el propósito de definir un plan de contingencia que garantice la continuidad de los servicios, proteja la red hospitalaria y salvaguarde el derecho fundamental a la salud de los magdalenenses”, aseguró en el comunicado de prensa.